Destaque semanal de estilo: descartando a noção do vestido nu, Kendall Jenner defende roupas íntimas que servem como roupas exteriores.

A frente do vestido de Jenner estava aberto na altura do ombro direito, revelando uma peça de lingerie de tom semelhante. Esse breve vislumbre lembrou outro statement de moda de roupas reveladoras: o jumpsuit purple bejeweled de Lil' Kim nos VMAs duas décadas atrás, onde seu seio esquerdo estava quase completamente exposto devido a um corte desalinhado, com apenas um adesivo purple pasty cobrindo o mamilo.

O momento de Jenner com Mugler marca um retorno à tendência de usar lingerie como roupa de fora. Recentemente, no desfile de Nensi Dojaka em Londres, blazers foram usados sobre sutiãs com alças, enquanto bustiers feitos de tecido transparente foram combinados com calças Capri, funcionando como tops para sair. Até mesmo na passarela, a underwear ficou exposta na Erdem, desviando da preferência tradicional da marca por cobertura, popular entre a família real britânica e a própria Duquesa de Cambridge. A Dolce & Gabbana ecoou esse sentimento, apresentando corsets, cintas-ligas e sutiãs conicos à la Madonna durante a Semana de Moda de Milão. Florence Pugh até usou um dos designs ousados da marca para sua sessão de fotos para a capa da Vogue britânica na semana passada, exibindo seu vestido preto com ombreiras que expunha o sutiã, parecendo uma moldura frontal nua.

Essa tendência não se limitou apenas às passarelas, no entanto. Durante sua primeira apresentação da turnê "Short n' Sweet" na segunda-feira, a cantora Sabrina Carpenter exibiu um body personalizado da Victoria's Secret e meias, adornado com mais de 150.000 cristais e levando mais de 140 horas para ser feito. Em uma reviravolta nessa tendência, a estrela do YouTube Jojo Siwa optou por uma peça frontal para sua sessão de fotos para a capa da revista LadyGunn na segunda-feira, adornada com gemas de tom de pele.

A ideia de exibir underwear em público não é nova. Marie Antoinette pioneirou essa transgressão de moda, posando para um retrato em um vestido branco de musselina semelhante a uma chemise, essencialmente sua underwear, em 1783. O estilo ganhou popularidade nas décadas de 1980, graças à Anna Sui e sua transformação do babydoll slip dress dos anos 1950 em roupa de festa dos anos 1980, bem como ao design de sutiã conico icônico de Jean-Paul Gautier.

Jenner já demonstrou sua domínio na moda de usar lingerie como roupa diária, optando por meias em vez de calças em 2022. Com essa tendência em ascensão, quem sabe o que ela vai mostrar em seguida.

