Desportos perdidos dos Jogos Olímpicos de inverno: O mundo rápido e peludo das corridas de trenós puxados por cães

Para a maioria, um cão é o melhor amigo do homem.

Mas para alguns poucos, são também parte integrante de um desporto competitivo - bem-vindo ao mundo das corridas de trenós puxados por cães.

Estreado como desporto de demonstração nos Jogos Olímpicos de inverno de 1932, em Lake Placid, 90 anos depois, o desporto continua vivo e a ladrar, com os cães a puxarem os seus condutores, ou mushers, por percursos em todo o mundo.

Mais popular nas regiões árcticas da América do Norte e da Europa, qualquer menção a trenós e às raças de cães envolvidas - huskies, malamutes e raças nórdicas semelhantes - vem sempre associada à neve.

No entanto, Matt Hodgson, o primeiro campeão mundial da Grã-Bretanha em corridas de cães de trenó de raça pura, é a prova viva de que uma relativa falta de neve não é uma barreira ao sucesso quando a paixão está envolvida.

Os Pecados Mortais

Baseado no sudeste de Inglaterra, ocasionalmente frio, mas raramente ártico, Hodgson desenvolveu o seu fascínio de infância pelos cães do extremo norte, transformando-o na Infury Dogs - uma equipa de cães de trenó cinco vezes medalhada.

Hodgson cita o romance de Jack London de 1903, The Call of the Wild, como uma das suas primeiras influências, um interesse que rapidamente se transformou em amor com a chegada do seu primeiro cão, Ranger - um cachorro Malamute do Alasca - em 2005.

Atualmente, Hodgson corre com a sua matilha de seis "Pecados Mortais" - todos os cães recebem o nome de um dos sete vícios bíblicos.

É uma etimologia que parece extremamente dura, dado o seu treino e talento impecáveis, para não falar da sua fofura - agravada pela chegada de dois adoráveis cachorros da Gronelândia, Nimis (gula) e Pride, em fevereiro do ano passado.

No entanto, há um método para a loucura, explica Hodgson. Tendo a intenção de chamar Envy ao seu primeiro cão de trenó - que se presumia ser fêmea - Hodgson foi forçado a repensar quando o seu cão esquimó canadiano nasceu macho.

Invidia, a origem latina de 'inveja', foi o nome de substituição escolhido e, subsequentemente, estabeleceu uma tendência, embora Hodgson garanta que "são os meus 'pecados mortais', em vez de serem pecados mortais".

Cervos que distraem

Não há descanso para os maus, pois o treino começa desde a infância.

"Antes de mais, são os meus animais de estimação, por isso têm de ser bons cães", diz Hodgson à CNN Sport, com todos os cães a frequentarem aulas para cachorros para fomentar o bom comportamento e a sociabilidade, lançando as bases para os passeios de trenó mais tarde.

O treino é gradualmente desenvolvido ao longo de um período de dois anos - ao fim de meio ano, os cachorros podem correr à solta ao lado dos adultos antes de serem "engatados" no final dos percursos, alguns meses mais tarde, para se familiarizarem com o arnês.

Um desenvolvimento gradual é crucial e cada cão varia, diz Hodgson, mas dentro de um ano os cães podem começar a competir a nível de clube. Entre os 15 e os 18 meses, o nível internacional acena-nos.

Os membros do público que percorrem as florestas de East Sussex a horas pouco sociáveis podem ter a sorte de apanhar os Infury Dogs a correr numa destas sessões, com Hodgson a ter uma autorização para correr em terrenos da Forestry England em determinadas alturas - normalmente em períodos menos movimentados - para poder cumprir os seus impressionantes cinco a seis dias de treino por semana.

É possível ouvir gritos de "Haw!" e "Gee!" quando os cães viram para a esquerda e para a direita, pois Hodgson, sem rédeas ou qualquer ligação física à matilha, tem de se basear apenas em comandos verbais, ensinados através de reforço constante.

Se tiver muita sorte, pode até apanhar Hodgson "enrolado numa árvore" quando os cães avistam um coelho ou um veado.

"Na maioria das vezes, eles ouvem", ri-se Hodgson. "Isso faz parte do facto de estarmos a correr com animais e não com uma máquina."

Recuperadores medalha de ouro

Em competição, no entanto, os Infury Dogs são muito mais do que máquinas.

Hodgson - que tende a competir em corridas "curtas" de até oito quilómetros (quase cinco milhas), dependendo do terreno - acumulou cinco medalhas para a Grã-Bretanha desde a sua primeira saída internacional em 2015.

O seu momento culminante foi em 2019, quando a equipa relativamente inexperiente de Infury alcançou a vitória no primeiro Campeonato do Mundo do Reino Unido, tornando-se o primeiro campeão mundial de sempre da Equipa GB em corridas de trenós puxados por cães de raça pura.

No entanto, para Hodgson, autoproclamado "consistentemente último" nas suas primeiras participações internacionais, ganhar nunca foi a prioridade absoluta.

Embora perturbado pela pandemia - com uma viagem à Bélgica, em dezembro, cancelada na sequência do surto de Covid da variante Omicron - o desporto tem levado Hodgson e os seus cães a todo o mundo.

Se as restrições de viagem o permitirem, a Suécia será o palco do Campeonato do Mundo em março, com a perspetiva tentadora de competir no Estádio de Esqui de Östersund.

"Adoro os cães e os cães têm tanto prazer com isto - se não gostassem, não correriam e não seria muito divertido", afirmou Hodgson.

"Gosto da camaradagem, gosto dos elementos sociais e adoro partilhar a minha paixão por cães com pessoas que também gostam de cães, por isso é um encontro de pessoas diferentes. É bom ter um bom desempenho, mas isso não é o principal".

Um regresso olímpico?

Agora, a 10 anos do 100º aniversário das corridas de trenós puxados por cães nos Jogos Olímpicos de inverno como desporto de demonstração, continua a falar-se de um regresso deste desporto aos Jogos.

Hodgson diz que a Federação Internacional de Desportos de Cães de Trenó (IFSS) tem apresentado uma petição ao Comité Olímpico Internacional (COI), mas tem as suas próprias reservas quanto à adequação do desporto ao estatuto olímpico - temendo uma "lata de vermes" aberta pela logística, finanças e pela própria natureza do desporto.

"Tentar levar toneladas de cães e viajar da América do Norte ou de qualquer outro lugar do mundo é muito caro e não há dinheiro para isso", disse Hodgson.

"Há tantas distâncias, tantas categorias - o que selecionar? Vão ser equipas de huskies ou equipas de galgos cruzados? Que distâncias é que vão correr? Será que isso reflecte o desporto?

"Depois há a questão de saber se os Jogos Olímpicos são sobre desporto humano. Será que isto é realmente atletismo humano?" acrescenta Hodgson, referindo-se ao "furor" de longa data em torno dos desportos equestres nos Jogos.

No entanto, teoricamente, se tivesse a oportunidade de competir na "sua versão" do desporto, Hodgson "adoraria absolutamente" representar a Grã-Bretanha nos Jogos.

Até lá, Hodgson e os seus "Pecados Mortais" correm pelas florestas - e ocasionalmente por árvores - em East Sussex.

