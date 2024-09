- Designers experientes exibem suas roupas durante a Semana da Moda de Viena

Mulheres geriátricas, com idades entre 60 e mais de 80 anos, ditam o tom desta edição da Viena Fashion Week com suas ousadas e seguras criações de estilo. Intitulado "Fashion - Rewind and Recharge" (Fashion - repaginado), uma equipe de dez designers iniciante apresentou suas criações em Viena. A coleção se destacou pelo uso de tecidos das próprias roupas das mulheres ou do estoque de outras pessoas idosas.

A passarela exibiu vestimentas que variavam do cotidiano ao extravagante. Por exemplo, um suéter preto e branco com um coração verde estampado no peito simbolizava a natureza ecologicamente correta do projeto de moda, que surgiu dos clubes de idosos de Viena. A cidade de Viena abriga 150 locais de encontro social e atividades.

Não havia nenhum vestígio de "moda de vovó" ultrapassada na passarela. Vestidos off-the-shoulder e tecidos semi-transparentes foram exibidos ao lado de um vestido de jeans enfeitado com um buquê ou uma saia de couro preta combinada com um casaco smoking.

Os vestidos de noite variavam de designs elegantes e confortáveis ​​aos destaques da noite: um vestido vermelho alaranjado com véu roxo - aparentemente criado para o casamento de uma mulher com uma riqueza de experiências de vida e desprezo pelas convenções.

As opções de moda atuais para clientes mais velhos nas lojas são monótonas, afirmou uma das designers, Brigitte Hrdlicka, à agência de notícias alemã. "Poderia ser um pouco mais animado. Eu encorajo todas as senhoras a abraçar um pouco mais sua autoconfiança", disse a mulher de 63 anos.

