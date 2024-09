Desenvolvimentos recentes promovem a frugalidade entre a geração mais jovem da China.

Jovens chineses são mais cautelosos com seus gastos. A era de compras luxuosas utilizando crédito chegou ao fim - a parcimônia é agora o lema da Geração Z. Eles mal conseguem sobreviver com apenas 40 euros por mês.

Em vez de se entregarem a compras de luxo e jantares fora, eles optam por descontos em vez de iguarias. A histeria de gastos pós-pandemia, conhecida como "gastos de vingança", parece ter diminuído, pelo menos na China.

No entanto, uma nova tendência está ganhando força entre os jovens chineses: a "economia de vingança" ou "parcimônia de vingança". Essas pessoas estão fazendo o possível para economizar cada centavo que podem.

A economia chinesa, a segunda maior do mundo, enfrenta numerosos desafios. No segundo trimestre, o crescimento do PIB caiu para 4,7%, sua taxa mais baixa desde o início de 2023. No primeiro trimestre do ano, o PIB cresceu 5,3%. De acordo com Max Zenglein, economista-chefe do Instituto Mercator para Estudos da China, "O governo esperava que a normalidade retornasse após o fim das medidas rigorosas. Mas isso ainda não aconteceu."

Taxa de desemprego jovem altíssima

A China enfrenta uma crise imobiliária, gastos do consumidor fracos e uma taxa de desemprego jovem assustadoramente alta. Em agosto, 18,8% das pessoas com idade entre 16 e 24 anos estavam desempregadas. Embora isso não tenha sido tão alto quanto em 2021, quando a taxa de desemprego jovem atingiu um recorde de 21,3% em junho, ainda permaneceu significativamente acima do nível de julho e foi a mais alta do ano. Provavelmente, o número real de desempregados é muito maior, já que as autoridades chinesas contabilizam apenas os desempregados urbanos jovens. Os estudantes não são mais considerados desempregados.

O desemprego é especialmente alto entre os formados em universidades, instituições vocacionais e técnicas: 70% dos jovens desempregados em 2022 eram formados em universidades. Há duas décadas, esse número era de apenas 9%.

A principal causa é o grande número de formados em universidades que entram no mercado de trabalho durante a temporada tradicional de formatura, em comparação com o número de vagas de emprego disponíveis, de acordo com o porta-voz da Bureau Nacional de Estatísticas. Há pressão contínua no mercado de trabalho, com ambos, candidatos a empregos e empregadores, enfrentando dificuldades.

Xi luta para criar mais empregos

Aproximadamente 12 milhões de estudantes se formaram neste verão na China - um número recorde. No entanto, sua formação não garante um bom emprego. Eles inundam o mercado de trabalho, mas muitos não conseguem encontrar emprego apesar de sua formação. Apenas 50,1% deles tinham uma oferta de emprego na primavera.

A fraqueza da economia é uma das razões. Outra razão é que muitas empresas chinesas acham as qualificações dos candidatos a empregos inadequadas. Por exemplo, há um aumento no número de formados em humanidades, mas há uma necessidade de especialistas em outros campos.

O desemprego jovem é um problema urgente, levando o presidente Xi Jinping a declará-lo a "maior prioridade". Em um discurso ao Comitê Político do Partido Comunista da China em maio, Xi mencionou especificamente os formados em universidades, afirmando que "mais empregos precisam ser criados para que eles possam aplicar o que aprenderam e são habilidosos."

Formados em universidades entregam compras

Aqueles que conseguem emprego lutam para sobreviver. Em grandes cidades como Xangai e Pequim, os formados recentemente em universidades ganham uma média de 670 euros por mês. A maior parte disso vai para o aluguel. Em média, uma pessoa em Xangai gasta cerca de 360 euros por mês em aluguel, de acordo com dados do banco de investimentos chinês Guotai Junan Securities de 2019. Aqueles que não podem pagar ainda moram com seus pais.

Muitos formados devem se contentar com empregos menos qualificados e salários mais baixos. Um jovem que se formou neste ano disse ao China Observer que enviou centenas de currículos e participou de inúmeras entrevistas - tudo em vão. Hoje, ele entrega compras. "Pensei que um diploma significava um diploma, mas parecia um certificado de desemprego. Agora estou desesperadamente procurando um emprego. E meus pais continuam me pressionando para encontrar trabalho. Escolhi a entrega de compras para aliviar temporariamente minha tensão."

O desemprego é generalizado na China, os salários são baixos - o futuro é incerto. A esperança de uma recuperação econômica desapareceu. "É impossível ignorar o pessimismo da geração mais jovem. A sensação de que tudo o que eles fazem não importa enquanto seu país envelhece, a desigualdade cresce e as previsões econômicas são sombrias", diz o sociólogo Yun Zhou da Universidade de Michigan para a ntv.

Hábitos alimentares econômicos

Portanto, não é surpreendente que a economia seja uma tendência popular nas redes sociais chinesas. Os jovens chineses competem uns com os outros em sua parcimônia. Eles cozinham em casa em vez de pedir comida delivery. Em grupos, eles trocam dicas de economia.

Um usuário de 26 anos publica vídeos demonstrando como sobreviver com cerca de um euro por dia. Ela cozinha macarrão instantâneo ou legumes crus. Assim, ela consegue viver com cerca de 40 euros por mês.

Outros compartilham contas de restaurante com amigos em vez de pagá-las independentemente, escolhem marcas locais mais baratas em vez de marcas conhecidas e usam livros usados em vez de novos.

Cantinas comunitárias e comparação de preços

Cada vez mais jovens estão descobrindo cantinas comunitárias. Por cerca de 2,50 euros, eles podem desfrutar de uma refeição completa e fresca. Ao longo dos anos, muitas cidades abriram tais cantinas com o apoio do governo, originalmente para idosos. Mas agora, os jovens também estão visitando essas "cantinas para idosos".

E quando fazem compras, os jovens chineses adotam hábitos de compra mais característicos dos aposentados: usam aplicativos para cupons de desconto, comparam preços usando mídias sociais e pagam em dinheiro em vez de seus smartphones.

"Os jovens chineses estão gastando menos, uma tendência que começou em 2020 após o Covid-19, como afirmou o professor de economia He-Ling Shi da Universidade Monash para a CNA. A razão principal? Menos renda",

Queda nas Vendas de Marcas de Luxo na China

A tendência dos consumidores chineses de optar por economizar em vez de gastar também é evidente para as marcas de luxo: as vendas de julho da Hugo Boss, Burberry, Richemont e Swatch apresentaram uma queda significativa.

De acordo com o economista He-Ling Shi, indivíduos mais abastados na China tradicionalmente exibem sua riqueza através de carros e acessórios caros. No entanto, a geração mais jovem não está em uma situação tão privilegiada. Consequentemente, eles são mais propensos a alterar seus hábitos de consumo devido a restrições financeiras.

Na década de 2010, era o contrário: os mais jovens costumavam gastar demais, até recorrer a empréstimos para comprar bolsas Gucci ou iPhones, como revelou o CEO do China Market Research Group, Shaun Rein, à CNBC.

Economia para Aposentar-se e Emergências

No geral, as pessoas na China estão economizando mais. Os dados do Banco Central da China indicam que, até junho, os hogares privados haviam acumulado um recorde de 18,6 trilhões de euros. O ouro também é um investimento popular, impulsionando os preços do ouro.

"Temos notado um aumento no número de famílias mais jovens que buscam manter fundos líquidos. Em outras palavras, eles estão preferindo segurar o dinheiro em vez de gastá-lo", diz Wang Dan, economista-chefe do Hang Seng Bank, à CNA. Nos últimos 45 anos de reformas e abertura, as pessoas tendiam a gastar mais. No entanto, após a crise do COVID-19, a incerteza aumentou. "O cenário econômico não está melhorando."

Economizar não apenas constrói reservas financeiras, como também oferece uma sensação de segurança em preparação para circunstâncias imprevistas. Por exemplo, se os jovens receberão uma pensão é incerto. Dado o envelhecimento rápido da China, haverá mais de 400 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais até 2035 - mais do que a população dos EUA. Isso representa um desafio significativo para o sistema de pensões subfinanciado. De acordo com a Academia Chinesa de Ciências Sociais, os fundos de pensão do estado devem se esgotar dentro da próxima década. Isso pode ser um dos motivos pelos quais muitos jovens estão atualmente se concentrando em economizar o máximo de dinheiro possível para uma emergência.

A economia chinesa, que enfrenta desafios como crescimento baixo do PIB e alto desemprego jovem, está incentivando as pessoas a adotar hábitos econômicos. Os jovens chineses estão economizando mais devido à incerteza e às restrições financeiras, o que é refletido na queda nas vendas de marcas de luxo no país.

