Descontentado com Alcaraz, encontrou um rival que optou por se retirar

Carlos Alcaraz, campeão do US Open do ano passado, sofreu uma surpreendente derrota na segunda rodada, caindo para o azarão Botic van de Zandschulp com placares de 1:6, 5:7, 4:6. Alcaraz, parecendo confuso e decepcionado, atribuiu a derrota a uma luta interna. "Foi uma guerra na minha cabeça durante o jogo", afirmou. Admitindo dificuldades em controlar suas emoções, o espanhol de 21 anos declarou: "Estava jogando contra meu oponente e contra mim mesmo hoje. Minhas emoções estavam por toda parte."

Com uma rápida derrota em apenas 2 horas e 19 minutos, Alcaraz sofreu seu revés mais rápido em Nova York desde que conquistou o título. "Isso não é o que eu procuro se aspirar à grandeza", expressou sua decepção anteriormente. "Preciso melhorar, preciso aprender." O jogador normalmente composto xingou, bateu na testa e discutiu com sua equipe, mas de nada adiantou. Enquanto isso, seu oponente holandês Botic van de Zandschulp estava tendo uma vitória de carreira, sem palavras para expressar sua alegria, dizendo: "Estou sem palavras. Hoje foi uma experiência extraordinária para mim."

Classificado em 74º no mundo, van de Zandschulp não havia passado da segunda rodada em nenhum torneio neste ano. Sofrendo com um pobre desempenho no Aberto da França e o que ele definiu como seu "pior jogo até agora", ele chegou até a considerar abandonar o tênis no verão passado. "Estava sendo honesto", esclareceu. "A aposentadoria foi uma opção considerada devido a algumas lesões persistentes."

Como se para surpreender todos, van de Zandschulp se reencontrou, renovando sua confiança através de torneios menos conhecidos, como um em Lüdenscheid. Contra todas as probabilidades, ele chocou o mundo ao vencer o melhor do mundo na segunda rodada. Em 2019, van de Zandschulp chegou às quartas de final do US Open como um qualificado, enquanto Alcaraz, que conquistou os títulos de Roland Garros e Wimbledon neste ano, tem consistentemente alcançado pelo menos as quartas de final do US Open.

Alcaraz vinha em uma má fase e seu jogo inicial foi fraco. Perdeu todos os seus saques no primeiro set, com o set finalizando em apenas 30 minutos. Ele finalmente conseguiu controlar o saque de van de Zandschulp para empatar em 2:2 no segundo set, comemorando triunfalmente. No entanto, van de Zandschulp permaneceu impassível e continuou a pressionar Alcaraz com seu estilo de jogo agressivo e sucesso na rede. Irritado, Alcaraz suspeitou que van de Zandschulp pudesse dar um surpreendente retorno ao longo do jogo, relatando que temia que van de Zandschulp pudesse fazer algo extraordinário. Quando van de Zandschulp garantiu a quebra decisiva no terceiro set em 5:4, sua vitória estava próxima.

Em sua entrevista após o jogo, Alcaraz questionou seu desempenho, dizendo: "O que acabou de acontecer lá fora?" Sua confusão era evidente, dada sua surpreendente derrota. Apesar de sua classificação global e de suas corridas vitoriosas em torneios, ele reconheceu: "Preciso avaliar meu jogo e estratégias melhor."

