Descodificar as representações de Eva na arte e na cultura pop

O apóstolo Paulo citou a narrativa de Eva para justificar a subserviência das mulheres aos homens, escrevendo no livro apócrifo de Timóteo que as mulheres deviam "manter-se em silêncio" porque "Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e tornou-se uma transgressora".

Na Idade Média, S. Bernardo de Claraval pregava a audiências de homens e mulheres que Eva era "a causa original de todo o mal, cuja desgraça se estendeu a todas as outras mulheres". Mais recentemente, num jantar legislativo em 2015, o senador da Carolina do Sul Tom Corbin foi confrontado pelos seus comentários combativos sobre o direito das mulheres a participar na Assembleia Geral do estado. "Bem, sabem que Deus criou o homem primeiro", gracejou. "Depois tirou a costela do homem para fazer a mulher. E sabem, uma costela é um corte de carne inferior."

Nestas perspectivas rígidas, Eva é unidimensional: intrinsecamente má e uma reflexão posterior a Adão. No entanto, na cultura popular e na história da arte, Eva aparece como um paradoxo. Ela é astuta e ingénua, mãe da terra e sedutora fatal; é o problema do homem, a sua queda, o seu eterno bode expiatório.

Estas representações estruturaram as nossas ideias de beleza, género e moralidade. As mais antigas concepções de Eva são repetidas vezes em todos os sectores da cultura contemporânea. Uma maçã judiciosamente colocada na mão de uma mulher na arte, na publicidade ou no cinema pode invocar imediatamente a sexualidade desonesta de Eva, e há ainda muitas outras referências. A série The Handmaid's Tale (2017), adaptada pela Hulu do romance distópico de Margaret Atwood, apresenta uma personagem jovem e religiosa chamada Eden, que deverá ajudar a repovoar o país. Da mesma forma, no filme infantil de animação da Pixar, WALL-E (2008), o robô do título conhece uma companheira androide que veio trazer nova vida humana à Terra. O nome dela? EVE.

Fruto proibido

Apesar de nunca ter sido explicitamente mencionada na Bíblia, a maçã tornou-se, de facto, o "fruto proibido" - uma nomenclatura poderosa para aquilo que é fatalmente desejável e, por isso, ainda mais tentador e digno de ser violado. A pele vermelha e brilhante da maçã e o seu interior suculento fazem dela um substituto adequado para o sexo, e a forma sedutora como Eva é frequentemente retratada a comê-la apenas reforça as suas conotações libidinais.

O Génesis regista que, depois de Eva ter dado uma dentada no fruto, ela simplesmente "deu um pouco ao marido e ele comeu". São Jerónimo, no entanto, usou a palavra latina seducta para descrever a transgressão de Eva.

Durante o Renascimento do Norte, o artista alemão Lucas Cranach, o Velho, aperfeiçoou o nu feminino encantador. No seu díptico de Adão e Eva, de 1528, o casal está de frente um para o outro sob a Árvore do Conhecimento, com pequenas maçãs vermelhas a balançar tentadoramente acima das suas cabeças. Uma Eva segura num fruto perfeito para o seu marido, que coça atrás da orelha em aparente perplexidade. Na representação de Cranach, não é a serpente que sussurra ao ouvido de Eva ou mesmo a maçã que é perigosa, mas a mulher perfeitamente bela e sedutora que será o seu prazer - e a sua ruína.

Os homens são frequentemente mostrados como impotentes face a esta ameaça feminina. Na pintura de Domenichino de 1626, "A repreensão de Adão e Eva", Deus e o seu círculo de querubins descem do céu para repreender Adão. O primeiro homem levanta as mãos no que parece ser confusão ou exasperação, desviando toda a culpa para a sua mulher.

A imagem de Eva como tentadora sexual tem-se mantido assustadoramente constante, mesmo em produtos e programas que pretendem desafiar os tropos sexistas enraizados. No início da década de 1980, por exemplo, a comédia dramática "Desperate Housewives" foi elogiada pelo facto de ter colocado cinco mulheres de meia-idade nos papéis principais. O público-alvo deste programa de televisão obsceno era, presumivelmente, as mulheres, mas as personagens, impossivelmente em forma, com botox e saltos altos, pareciam ter sido concebidas para apelar aos homens.

As maçãs vermelhas são muito importantes nos materiais promocionais do programa. Na sequência do título, uma versão animada do Adão de Cranach é esmagada por uma maçã gigante que cai, enquanto uma Eva indiferente observa. Nos cartazes que antecipam a quinta temporada, o elenco em topless sorri timidamente por detrás de uma fila de maçãs e do slogan "Even Juicier".

Então, deve-se comer a maçã ou abster-se? A estilista Donna Karan explorou esta ambiguidade para o seu perfume DKNY "Red Delicious", que durou muito tempo. Nos anúncios, uma modelo beata acaba de morder uma maçã verde (que subversivo), e a própria embalagem do perfume tem a forma do fruto. O pecado já não é apenas o domínio de Eva: A "nova tentação em fragrância" foi comercializada tanto para mulheres como para homens.

De vez em quando, a história de uma mulher com uma maçã não termina explicitamente com condenação ou sexo. Em "Aladino", da Disney, as maçãs que a princesa Jasmine rouba para um rapaz esfomeado levam-na a conhecer o herói titular. Os dois passam a viver fabulosas aventuras juntos, mas é Aladino que revela o mundo a Jasmine, e não o contrário. Por vezes, as maçãs - potentes transmissores de informações perigosas - são trocadas entre mulheres. No conto de fadas do século XIX, que mais tarde se tornaria um clássico da Disney, uma bruxa oferece a maçã envenenada que adormece a Branca de Neve.

O encantador de serpentes

No livro do Génesis, a criatura tentadora é explicitamente referida como "ele" e é descrita apenas como uma serpente. No entanto, o facto de Eva ter sido apresentada como uma tentadora maléfica deu origem à crença de que a serpente traiçoeira também era do sexo feminino. Na arte, era frequentemente retratada com uma parte superior do corpo feminina e uma metade inferior reptiliana. Se a maldade é associada à feminilidade mesmo antes de Eva dar a Adão o Fruto Proibido, o que veio primeiro, a mulher ou o pecado?

A versão da Capela Sistina de Michelangelo de "A Queda do Homem" vê o seu musculado Adão e Eva unidos por uma igualmente corpulenta mulher-serpente enrolada à volta da árvore. O seu braço direito agarra o tronco para se apoiar enquanto se estica para ir ao encontro da mão levantada de Eva. Tanto Eva como a serpente usam as suas mãos esquerdas, ou "sinistras", sinalizando ainda mais a sua desonestidade.

Miguel Ângelo estava apenas a seguir uma convenção popular do seu tempo. Durante o Renascimento, as mulheres-serpente aparecem em "A Queda do Homem" e "A Lamentação" de Hugo van der Goes (ca. 1470-75); numa escultura em terracota de Adão e Eva da oficina de Giovanni della Robbia (ca. 1515), que se inspirou numa famosa gravura de Albrecht Dürer; e na fachada de pedra de Notre Dame. Uma mulher-serpente de cabeça loira na "Tentação de Adão e Eva" de Masolino (ca. 1425), um fresco em Santa Maria del Carmine, em Florença, é assustadoramente engraçada: Ela serpenteia ao longo da Árvore do Conhecimento com a sua cabeça comicamente minúscula a sair da extremidade do seu corpo verde e magro.

Mesmo antes da história bíblica, as cobras eram associadas às mulheres em culturas de todo o mundo. A hostilidade que é criada entre elas na Bíblia pode ter sido uma forma de separar a nascente comunidade judaica das tradições pagãs que tinham uma serpente como uma poderosa deusa feminina. O culto cananeu de Baal-Asherah influenciou fortemente a recém-formada nação israelita. No culto predominantemente feminino, Baal aparecia sob a forma de uma serpente com a sua mulher, Asherah, ao seu lado. Quando os israelitas entraram em Canaã, as religiões pagãs foram demonizadas em vez do monoteísmo.

A esta luz, a história de Adão e Eva tem um carácter político. O narrador bíblico pode já ter testemunhado uma associação estabelecida entre a serpente e a mulher nas tribos vizinhas. Quando Deus os castiga, é lançada uma cunha entre a serpente e a mulher, amaldiçoando a "inimizade" eterna entre eles e a sua descendência. A história consegue afastar a mulher do seu aliado de longa data.

Juntos são de facto poderosos. Quem não se lembra dos MTV Video Music Awards de 2001, quando Britney Spears subiu ao palco com uma pitão albina ao pescoço? Vestida como uma exótica encantadora de serpentes e escassamente vestida com trapos artisticamente esfarrapados e purpurinas, Spears assumiu plenamente a sua personalidade no palco como uma forma de abraçar a sua recém-descoberta liberdade sexual. A fusão da estrela pop com uma deusa sexual aconteceu perante milhões de raparigas e mulheres no fórum público da televisão. Com essa cena do Génesis, as cobras e as mulheres receberam a sua eterna reputação de imoralidade. A serpente tornou-se um símbolo erótico e a "menina má" ganhou sex appeal.

A queda do homem

A atuação de Spears faz lembrar uma obra de arte feita mais de um século antes pelo pintor pré-rafaelita John Collier. Com o seu corpo perfeito e nu e o seu longo cabelo louro, a mulher do quadro de 1887 que acaricia a cabeça da serpente gigante sensualmente enrolada à sua volta parece Eva. Mas, na verdade, é o seu alter ego, a lendária mulher fatal, Lilith.

Mulheres fartas, à procura de uma nova história de origem matriarcal, adoptaram Eva sob o seu próprio olhar. Abraçaram as qualidades - independência, curiosidade, sexualidade - que outrora a demonizavam.

Na literatura judaica, a feiticeira Lilith é descrita como a primeira mulher de Adão, antes de Eva. Lilith era igual ao homem, mas era diabólica na sua sexualidade. Segundo a lenda, sentia-se reprimida ao lado de Adão e acabou por abandoná-lo para coabitar com demónios em águas profundas. No folclore e na cultura popular, passou a ser conhecida como a mãe dos demónios e dos vampiros, a devoradora de bebés, o marido de Satanás - em suma, uma mulher perigosa e sexualmente liberta.

Lilith aparece sob muitas formas na televisão e no cinema: a progenitora da raça dos vampiros em "True Blood" (2008-14); Madame Satã em "The Chilling Adventures of Sabrina" (2018 em curso); a frígida e odiada ex-mulher do ícone da sitcom Frasier. O filme de ficção científica "O Quinto Elemento" (1997) vira o conceito de Lilith ao contrário, fazendo com que a personagem principal Leeloo - uma variação de Lilith - salve a humanidade em vez de a devorar. O seu nome também tem sido invocado como uma declaração de independência feminista: "The Lilith Fair", no final dos anos 90, adoptou o nome da lendária mulher para um festival de música que apresentava apenas artistas femininas ou bandas lideradas por mulheres.

Um programa de televisão recente foi mais longe e complicou a nossa compreensão de Eva e das mulheres. A série da BBC "Killing Eve" (2018 em curso), que segue uma agente da M15, interpretada por Sandra Oh, enquanto persegue uma assassina psicopata interpretada por Jodie Comer. Adivinha quem é a Eve? Não é a assassina.

O encanto da série é ver a intensa ligação que se estabelece entre os chamados bons e maus da fita. É impossível perceber quem está de que lado - ambas as mulheres contêm multidões. O drama sexual é entre a assassina, Villanelle, e Eva - não um homem. Embora o título do espetáculo se refira provavelmente aos planos de Villanelle, é também uma metáfora adequada para a destruição da história de Eva - e de toda a miséria, expectativas injustas e deturpação que a acompanharam.

Fonte: edition.cnn.com