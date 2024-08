- "Descobrir o oculto: pesquisadores procuram o paradeiro do MH370"

Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu dos aparelhos de radar enquanto viajava de Kuala Lumpur para Pequim, levando a bordo 239 pessoas. Este evento marcou o início de um dos maiores mistérios da aviação. Apesar de vários esforços de pesquisadores e especialistas em aviação para resolver esse enigma, eles não conseguiram. Recentemente, um pesquisador australiano afirmou ter descoberto a localização do avião.

Vincent Lyne, da Universidade da Tasmânia, afirma em seu estudo ter descoberto a localização do avião - em um cânion submarino com 6.000 metros de profundidade. Ele descreveu essa área como um "esconderijo perfeito" em uma publicação recente no LinkedIn.

Este cânion fica localizado no final do Broken Ridge, uma plataforma oceânica no sudeste do Oceano Índico, a aproximadamente 2.000 quilômetros da costa oeste da Austrália. O ambiente marinho lá é "rude e perigoso", escreveu Lyne. Isso provavelmente explica por que os destroços ainda não foram encontrados. O estudo de Lyne de 2021 foi recentemente aceito e publicado pela revista respeitada "Journal of Navigation" após um processo de revisão por pares.

Olhando para trás: O Boeing 777 decolou sem incidentes do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur pela manhã de 8 de março de 2014. Às 1:19 a.m., o experiente capitão Zaharie Shah foi ouvido pela última vez do cockpit. Pouco depois, o transponder foi desativado - um dispositivo que transmite dados para o controle de tráfego aéreo no solo.

Aproximadamente duas horas após a decolagem, o avião desapareceu dos últimos aparelhos de radar. Por aproximadamente sete horas, um satélite recebeu sinais chamados "ping" do MH370. Isso teria sido em torno do momento em que o tanque de combustível estaria esgotado.

Mais tarde, destroços foram encontrados nas costas ao longo do Oceano Índico. No entanto, o corpo principal do avião, os passageiros e o gravador de voo ainda não foram localizados. A busca subaquática de anos concluiu sem resultados.

Por que o avião caiu? Várias teorias surgiram desde então, incluindo sequestro, suicídio do piloto ou tiroteio intencional ou acidental. Não há qualquer prova concreta.

Vincent Lyne acredita que não foi a exaustão de combustível, como muitos suspeitavam, mas um pouso aquático deliberado ordenado pelo capitão. Ele cita danos às asas e ao sistema de flaps, bem como um flap descoberto na costa de La Réunion, a leste do continente africano, como evidência.

Esses danos eram semelhantes aos após o pouso aquático controlado do capitão Chesley "Sully" Sullenberger no rio Hudson de Nova York em 2009, escreveu o cientista. Todos os 155 passageiros a bordo sobreviveram ao pouso notável na época.

Se o piloto agiu devido a uma emergência ou planejou guiar o avião para dentro do mar e desaparecer, mesmo as últimas descobertas de pesquisa não puderam esclarecer isso. De acordo com Lyne, o piloto quase conseguiu uma perfeita disappearance do avião. "Teria funcionado, se o MH370 não tivesse voado através de uma onda com sua asa direita", disse ele.

Para seu estudo, Lyne combinou a longitude da pista do aeroporto de Penang com uma trajetória de voo encontrada no simulador caseiro do piloto. Isso foi anteriormente descartado como "irrelevante" por investigadores do FBI. Na intersecção das duas linhas, Lyne afirma que fica um cânion com 6.000 metros de profundidade. O MH370 havia desaparecido do radar perto de Penang na época.

Lyne instou as autoridades a priorizar uma investigação do local que ele identificou. Isso, ele acredita, poderia fornecer encerramento para as famílias das vítimas que lidam com várias "teorias confusas" e "especulações selvagens" há tanto tempo.

Outros pesquisadores criticaram os achados de Lyne, sugerindo que sua metodologia pode não ser completamente sólida. Apesar da controvérsia, o Oceano Índico continua sendo uma área-chave de foco na busca em andamento pelo MH370.

