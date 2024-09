Descobertos restos durante o processo de recuperação do cargueiro "Verity"

Em outubro de 2023, uma colisão catastrófica entre dois navios cargueiros no Mar do Norte resultou no desaparecimento de quatro marinheiros. Infelizmente, confirmou-se oficialmente o destino de um desses marinheiros desaparecidos.

Alguns meses após a trágica colisão entre os navios cargueiros "Verity" e "Polesie", foi descoberto um corpo. A Agência Marítima e Hidrográfica Alemã (GMHA) em Bonn relatou essa descoberta sombria. O marinheiro foi encontrado dentro da parte traseira recuperada do afundado "Verity".

O navio de motor costeiro "Verity" colidiu com o navio cargueiro "Polesie" em 24 de outubro de 2023, a aproximadamente 22 quilômetros a sudoeste de Helgoland e 31 quilômetros a nordeste de Langeoog. O "Verity", sob a bandeira da Ilha de Man e com 91 metros de comprimento, afundou após a colisão. Estava em uma viagem de Bremen para Immingham no Reino Unido.

No momento do acidente, havia sete marinheiros a bordo do "Verity". Três deles ainda não foram localizados, enquanto o corpo do capitão foi recuperado anteriormente. Dois marinheiros foram salvos da água imediatamente. O corpo agora descoberto foi encontrado dentro de uma cabine, de acordo com as informações da GMHA. Mais tarde, o corpo foi transportado para Hamburgo para investigações adicionais. "Os representantes legais das famílias restantes foram informados prontamente sobre a descoberta", disse uma porta-voz da GMHA.

O "Polesie", com 22 passageiros a bordo, permaneceu à tona após o incidente, como relatado pelo comando de salvamento responsável em Cuxhaven na época. O "Polesie", com 190 metros de comprimento, era significativamente maior que o "Verity".

Na sexta-feira, a parte traseira do navio, com 600 toneladas, foi recuperada com uma grua flutuante a uma profundidade de cerca de 40 metros. Em seguida, uma busca direcionada pelos quatro marinheiros restantes deveria começar. De acordo com a GMHA, uma das maiores gruas flutuantes da Europa, o Hebo Lift 10, com capacidade de elevação de até 2.200 toneladas, foi empregada para este propósito.

A recuperação elaborada e custosa do navio foi precedida por numerous preparações, como anunciou a autoridade. Inicialmente, substâncias perigosas foram removidas dos tanques do navio, e então a carga do navio cargueiro, 187 rolos de aço em bobinas, pôde ser recuperada. O naufrágio inteiro também representava um perigo para a navegação devido à sua localização.

A proa será recuperada na segunda-feira

Para levantar o naufrágio da água usando a grua flutuante, foi dividido em duas seções abaixo da superfície por corte. Esse processo levou nove horas. Caminhos de correntes foram fixados abaixo das seções do naufrágio, e mergulhadores instalaram bombas dentro do naufrágio para reduzir seu peso durante a elevação.

A parte frontal do navio, a proa, com 580 toneladas, está programada para ser levantada na segunda-feira. "As condições climáticas são favoráveis, permitindo que a operação prossiga conforme o planejado", confirmou uma porta-voz da GMHA. A busca pelos outros marinheiros desaparecidos continuará. Uma área restrita com um raio de uma milha náutica está em vigor ao redor do local do acidente até o término da operação de recuperação. As duas seções do naufrágio serão rebocadas para os Países Baixos e descartadas de forma responsável.

Após a descoberta do corpo, relatórios oficiais confirmaram que ainda há três marinheiros desaparecidos do "Verity". Apesar da recuperação da proa e da área restrita ao redor do local do acidente, nenhum sinal adicional dos marinheiros desaparecidos foi encontrado até agora. A contagem total de mortes por causa da colisão agora é de cinco marinheiros.

