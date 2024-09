Descobertos restos de um navio a vapor afundado em 1856

Há mais de 160 anos, um navio de passageiros colidiu com outro navio no Oceano Atlântico, levando ao seu rápido afundamento. A tragédia resultou na morte de 114 indivíduos, causando um alvoroço internacional. Recentemente, mergulhadores dos EUA descobriram fragmentos do navio infeliz.

Recentemente, mergulhadores da Atlantic Wreck Salvage desenterraram fragmentos do "Lyonnais", um navio a vapor de passageiros do século 19 que afundou há quase 170 anos no Oceano Atlântico Norte. A descoberta foi feita a cerca de 320 km da costa do Massachusetts em agosto, de acordo com o anúncio de Jennifer Sellitti. O local do naufrágio revelou o destino trágico dos 114 passageiros que afogaram. Os mergulhadores encontraram apenas restos parciais do navio.

O Oceano Atlântico Norte pode ser um cenário implacável para naufrágios devido às correntes poderosas e à areia movediça, destacou Sellitti. No entanto, uma grande caldeira de motor identificou os destroços como restos do "Lyonnais". O "Lyonnais" era um navio a vapor tecnologicamente avançado construído em 1855 e posto em operação pela empresa francesa Compagnie Franco-Américaine em 1856. Era comumente usado para transportar passageiros, mercadorias e correspondência através do Atlântico.

Em 2 de novembro de 1856, o "Lyonnais" estava voltando para Le Havre de Nova York com 132 passageiros a bordo quando colidiu com o navio a vela americano "Adriatic". Mais tarde, o capitão Jonathan Durham revelou ao "New York Times" que o "Lyonnais" havia mudado de curso inesperadamente, resultando na colisão inevitável.

Ambos os navios continuaram suas jornadas enquanto estavam severamente danificados. O capitão Durham conseguiu navegar o "Adriatic" até o porto de Gloucester, Massachusetts, mas o "Lyonnais" afundou alguns dias depois da colisão. Apenas alguns passageiros foram resgatados, enquanto a maioria morreu, aumentando o total de mortes para 114. O afundamento do "Lyonnais" causou indignação global e levantou dúvidas sobre as regulamentações marítimas. Apesar das afirmações de Durham, ele foi detido e ultimately condenado na França. Até mesmo Jules Verne fez referência ao evento em seu romance "20,000 Leagues Under the Sea".

Após a colisão, os esforços para salvar o "Lyonnais" que afundava foram infrutíferos. Apesar da tragédia, as empresas de navegação continuaram a navegar pelo perigoso Oceano Atlântico Norte, implementando medidas de segurança mais rigorosas para evitar desastres semelhantes.

