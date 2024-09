Descobertos restos de alpinistas desconhecidos

Desde o fim de semana passado, um grupo de montanhistas da Itália e Coreia do Sul está desaparecido no Monte Branco. No dia seguinte, dois indivíduos da Coreia do Sul foram resgatados com sucesso. Infelizmente, as chances de sobrevivência dos quatro indivíduos restantes são sombrias; as equipes de resgate só podem recuperar seus corpos.

Na terça-feira, um helicóptero de resgate conseguiu pousar perto do pico, onde os corpos dos montanhistas desaparecidos foram localizados perto do cume. A prefeitura da Alta Saboia fez o anúncio. Esses corpos foram descobertos nas proximidades do Mur de la Côte, uma íngreme face de gelo que leva ao cume do Monte Branco no lado francês, de acordo com a polícia de alta montanha de Chamonix, como relatado pelo "Frankfurter Rundschau". A recuperação e o transporte dos montanhistas falecidos para o vale foram concluídos.

A polícia de alta montanha de Chamonix especula que os quatro montanhistas podem ter sucumbido à exaustão e ao cansaço. As famílias foram notificadas dos trágicos desenvolvimentos.

Inicialmente, no sábado, três equipes de corda separadas haviam desaparecido em condições climáticas adversas. Os montanhistas italianos estavam relatadamente sem guia. Apesar dos seus melhores esforços, dois coreanos foram resgatados com segurança no domingo. Os esforços de resgate foram significativamente prejudicados pelas más condições climáticas.

A última comunicação conhecida com os dois montanhistas italianos ocorreu no sábado, quando eles estavam localizados a cerca de 4.600 metros de altura na face norte do Monte Branco.

Uma Época de Infelicidades

Este verão foi marcado por vários acidentes fatais no Monte Branco, o pico mais alto da Europa Ocidental. Em particular, a rota Couloir du Gouter que leva ao cume foi o local de vários incidentes. Há uma semana, um montanhista romeno de 35 anos morreu tragicamente devido a um problema técnico no Couloir du Gouter, que infelizmente é conhecido como "o corredor da morte".

No início de agosto, dois escaladores alemães desapareceram após uma queda de um glaciar na base da massa do Monte Branco. Infelizmente, a busca por eles foi suspensa sem resultados positivos. O aquecimento global está contribuindo para a retirada do permafrost, o que está levando ao aumento do desprendimento de grandes rochas.

Os montanhistas desaparecidos, incluindo os montanhistas italianos, foram identificados como parte da equipe do Clube Alpino Suíço. Apesar do seu equipamento e expertise de resgate avançados, o terreno e as condições climáticas desafiadoras tornaram difícil alcançar os montanhistas a tempo.

