Descida implacável: Começa a chover e começam as fortes tempestades.

ntv.de: Baixa "Anett" cedeu a Alta "Serkan". Por quanto tempo isso vai durar?

Carlo Pfaff: A poderosa alta "Serkan" que domina a Escandinávia continuará a controlar nossas condições climáticas até pelo menos domingo. Pela manhã, alguns nevoeiros ou bancos de nevoeiro podem atrapalhar as atividades, mas ao meio-dia, todos deveriam desfrutar de céus claros e sol brilhante. A temperatura será agradável, variando de 20 a 25 graus, perfeita para um verão indiano.

O que o tempo tem a ver com velhinhas?

Nada! São as teias prateadas e brilhantes que nos lembram os cabelos grisalhos finos das mulheres idosas. Durante as condições estáveis de alta pressão de meados de setembro a meados de outubro, essas teias brilhantes aparecem pela manhã. Em antigo alto alemão, "weiben" se referia à ação de tecer essas teias.

Entendi. O outono começa oficialmente no domingo.

Sim, precisamente às 14h43 UTC. Então, o sol estará diretamente acima do equador, e o dia e a noite terão a mesma duração. Em outras palavras, a partir de segunda-feira, as noites ficarão mais longas que os dias.

Temos tido ótimo tempo, mas alertas de enchentes em Brandenburg foram emitidos.

Isso se deve à chuva pesada que ocorreu no fim de semana e no início da semana na área que faz fronteira com a República Checa e o sul da Polônia. Lentamente, essa água da chuva está fluindo em direção à Alemanha, e a diferença de elevação entre Breslau, na Polônia, e Frankfurt do Oder é de pouco mais de 100 metros, ao longo de uma distância de mais de 300 quilômetros.

Como será o início do nosso outono?

No domingo, uma baixa sobre a França se aproximará, trazendo mais nuvens para o oeste e sudoeste à tarde. Chuvas e tempestades podem ocorrer à noite, desde o Eifel até a Floresta Negra.

Isso não parece promissor para a próxima semana, não é?

Infelizmente, não. As chuvas e tempestades se expandirão em direção às partes orientais de nosso país na segunda-feira e para os dias seguintes, com uma mistura de sol e chuvas durante toda a semana.

Também vai esfriar?

Inicialmente, apenas um pouco. No meio da semana, as temperaturas devem cair para cerca de 15 a 20 graus. Até o final de semana seguinte, pode cair ainda mais, para 11 a 17 graus.

Condições climáticas extremas podem estar no horizonte devido à baixa que se aproxima sobre a França, o que pode levar a mais chuvas e tempestades. A mudança no tempo pode atrapalhar o agradável verão indiano que estamos tendo, com as temperaturas caindo significativamente até o final de semana seguinte.

Leia também: