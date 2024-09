- Desbloquear dinheiro grátis de caixas eletrônicos, uma moda popular no Tiktok

Primeiramente publicado no ntv.de

Indivíduos jovens entusiasmados mal conseguem conter o incrédulo entusiasmo. Eles comemoram e pulam na frente de uma agência do Chase Bank, jogando para o ar algumas das notas de $20 dos maços que seguram. Vários vídeos mostrando cenas semelhantes surgiram no TikTok, plataforma favorita entre os jovens, na semana passada. Nessas gravações, vários usuários revelaram que conseguiram retirar de caixas eletrônicos do Chase dezenas de milhares de dólares de "dinheiro grátis", supostamente devido a um erro.

A tendência viral ou "gambiarra" da vida havia se espalhado no TikTok e em outras plataformas de mídia social: os usuários afirmavam ter descoberto que podiam emitir cheques para grandes quantias independentemente do saldo de suas contas. Nas caixas eletrônicos do Chase, eles podiam retirar uma parte dessas quantias imaginárias sem nenhuma verificação do dinheiro.

O que os usuários do TikTok ingênuos não perceberam a princípio: a "gambiarra" do dinheiro grátis do caixa eletrônico funcionava como fraude clássica de cheques, embora de uma maneira particularmente apressada. Levou apenas alguns dias para que os valores retirados fossem debitados das contas - ou para que o banco tentasse fazê-lo, mas não encontrasse fundos suficientes nas contas relevantes. Em muitos casos, as contas foram supostamente congeladas, de acordo com meios de comunicação dos EUA.

Método de pagamento confunde a juventude

No entanto, os supostos "gambiarristas" inteligentes, que já haviam gasto a maior parte do dinheiro retirado, acabaram não apenas enfrentando uma montanha de dívidas, mas também penalidades severas. A emissão e circulação de cheques sem cobertura é fraude, e com valores na casa dos dezenas de milhares de dólares, é um crime federal. Isso significa que o FBI está investigando.

Essas investigações provavelmente serão ajudadas em muitos casos devido ao comportamento incrivelmente ingênuo dos jovens infratores. Muitos usaram não apenas sua própria conta e chequeiro, mas também publicaram orgulhosamente vídeos de si mesmos e de seu suposto butim nas redes sociais. Quase todos esses vídeos foram removidos pelo TikTok e por outras plataformas.

Espanto com a ingenuidade dos usuários do TikTok

O número de pessoas envolvidas no esquema fraudulento permanece desconhecido. O banco afetado, Chase, afirmou que todos os tentativas de fraude são monitoradas e os casos graves são relatados ao FBI. Comentadores em redes sociais e em meios de comunicação dos EUA expressaram espanto com a ingenuidade dos usuários do TikTok, que aparentemente não entenderam que os pagamentos por cheque, embora possam ser adiados, sempre serão deduzidos.

O jornalista financeiro Felix Salmon, do portal de notícias Axos, porém, apontou que seria mais sensato abolir os cheques de papel completamente do que explicar esse método de pagamento antiquado e difícil de rastrear aos jovens. Tanto nos EUA quanto na Alemanha, os cheques são usados cada vez menos. De acordo com o Banco Federal, os pagamentos por cheque agora representam menos de 0,01 por cento das transações de pagamento.

Apesar da confusão e da aparente vantagem, os usuários do TikTok que participaram desse esquema podem enfrentar consequências severas. Boa sorte para eles enquanto navegam pelo processo legal e pelas possíveis penalidades.

A descoberta inesperada da fraude de cheques como resultado dessa tendência viral destacou a necessidade de educação financeira, especialmente entre as gerações mais jovens. É lamentável que um método de pagamento tão simples e antiquado como os cheques ainda cause confusão, levando a fraudes involuntárias.

