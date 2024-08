- Desafiar um campeão olímpico no Aberto dos EUA sem qualquer vantagem aparente.

Jule Niemeier encontrou um revés inesperado contra a campeã olímpica Zheng Qinwen, tornando-se a última tenista alemã a cair na terceira rodada. A jogadora de 25 anos de Dortmund teve poucas chances no confronto de 81 minutos, perdendo por 2-6, 1-6 para a jogadora chinesa. Após o US Open, o Grand Slam de Nova York, a ex-finalista de Wimbledon Niemeier subirá de volta ao top 90 do ranking mundial e pode ultrapassar Laura Siegemund como a melhor jogadora alemã.

Zheng havia posto fim à carreira de Angelique Kerber nas Olimpíadas de Paris e conquistado a primeira medalha de ouro do tênis da China. Dois anos atrás, Niemeier havia vencido a atual número 7 do mundo, mas desta vez teve que se curvar à derrota.

Niemeier começou bem com um potente serviço que causou comoção no Grandstand, o terceiro maior estádio do US Open. Ambos os competidores apostaram em golpes de fundo fortes e ousados, mas Zheng assumiu o controle com seus serviços. No meio do primeiro set, o jogo de Niemeier começou a desmoronar, resultando em falhas consecutivas no serviço.

Tratamento para uma bolha

Aos 2-5, Niemeier buscou tratamento para uma bolha no dedão do pé esquerdo, uma estratégia que havia usado em sua vitória na segunda rodada contra a jogadora japonesa Moyuka Uchijima. Logo depois, o set lhe escapou, e Niemeier deixou a quadra. O segundo set não começou muito melhor, com Zheng marcando sete pontos consecutivos. Após uma impressionante volea, Niemeier animou a torcida, mas a reviravolta não se materializou.

Desde que chegou às oitavas de final em 2022, Niemeier não havia avançado além da segunda rodada de um torneio Grand Slam até este ano no US Open. No entanto, ela conseguiu deter sua queda no ranking, que havia atingido um desanimador 175.

