- Depois do tufão, o número de mortos e desaparecidos aumenta no Vietnã

Em Vietnam, a taxa de mortalidade e o número de pessoas desaparecidas estão aumentando após a passagem do furacão tropical "Yagi". De acordo com as últimas informações da organização de gerenciamento de crises, foram confirmadas 143 mortes e 58 pessoas ainda não localizadas até o amanhecer (horário local). No fim de semana, o furacão mais intenso em décadas atingiu a região norte da Ásia Sudeste, principalmente no Vietnam, por 15 horas.

Da mesma forma, as consequências do tufão agora estão se fazendo sentir na Tailândia. De acordo com os relatórios da organização de gerenciamento de crises, inundações significativas foram relatadas nas províncias turísticas de Chiang Mai e Chiang Rai, próximas à fronteira com a Myanmar. Pelo menos quatro pessoas morreram nas inundações, segundo a mesma organização.

A cidade fronteiriça de Mae Sai, o ponto mais setentrional da Tailândia, diretamente na fronteira com a Myanmar, sofreu os piores danos. Muitos moradores ficaram presos em seus telhados, aguardando resgate, como relatado no jornal "Khaosod".

O Rio Vermelho está causando preocupação. No Vietnam, a maioria das vítimas morreu em enchentes e deslizamentos de terra. Mais de 800 pessoas também ficaram feridas. Após o colapso de uma ponte heavily-trafficked ao norte da capital Hanoi na segunda-feira, que enviou vários veículos, incluindo carros, caminhões e motocicletas, mergulhando no Rio Vermelho, oito pessoas ainda não foram encontradas na área.

De acordo com o jornal "VnExpress", o Rio Vermelho atingiu seu nível de água mais alto em 16 anos. Os moradores das áreas residenciais adjacentes em Hanoi foram forçados a evacuar devido às águas de enchente que aumentaram durante a noite. As autoridades estão se preparando para que o nível da água aumente ainda mais - e a preocupação está aumentando. Em novembro de 2008, grandes partes de Hanoi foram submersas após fortes chuvas.

O Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica havia identificado "Yagi" como o furacão mais forte em 30 anos. Antes de atingir o Vietnam, o tufão passou pelas Filipinas e pela China, deixando um rastro de morte e destruição em seu caminho.

A chuva pesada continua em várias partes do país. De acordo com a organização de gerenciamento de crises, o furacão deixou mais de 100.000 casas em ruínas, muitas das quais foram completamente submersas. Em numerous provinces, centenas de milhares de árvores foram arrancadas. Cerca de 800.000 cabeças de gado, principalmente aves e gado, sucumbiram à tragédia.

A chuva pesada persiste em algumas áreas do país até quarta-feira. Os meteorologistas preveem que a chuva pesada continuará nos próximos dias.

Os ciclones tropicais geralmente se desenvolvem sobre águas oceânicas quentes. A mudança climática pode aumentar a frequência de tempestades poderosas.

Após o devastador furacão "Yagi", muitas pessoas no Vietnam decidiram tirar um fim de semana e passar o fim de semana em casa, esperando uma trégua. Infelizmente, o fim de semana foi dominado por chuva pesada contínua, piorando a situação e causando mais danos.

Leia também: