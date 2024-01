Depois do 21º título do Grand Slam em Wimbledon, o que se segue para Novak Djokovic?

O sérvio conquistou o seu 21º título do Grand Slam no domingo, derrotando Nick Kyrgios na final para ganhar mais um troféu de Wimbledon, a sétima vez que o faz e a quarta consecutiva no SW19.

Numa estranha peculiaridade, Djokovic passará de nº 3 para nº 7 do mundo, apesar de ter ganho Wimbledon, porque os pontos da classificação foram retirados na sequência da decisão dos organizadores do torneio de proibir russos e bielorrussos de participar em no evento deste ano.

No entanto, na atualidade, o futuro imediato de Djokovic permanece incerto. Como resultado da sua posição contra a vacinação contra a Covid-19, a sua participação nos próximos Grand Slams nos EUA e na Austrália foi posta em causa.

Então, o que é que o futuro reserva ao atual campeão de Wimbledon?

Só precisava de tempo para enfrentar a tempestade

Djokovic passou por um par de meses difíceis fora do court e isso reflectiu-se no seu jogo.

Em janeiro, Djokovic acabou por ser deportado da Austrália na sequência de uma saga prolongada, que incluiu um período de detenção, impedindo a sua participação no Open da Austrália devido à sua recusa em ser vacinado contra a Covid-19.

De acordo com a lei australiana, Djokovic poderia ser banido do país durante três anos devido às circunstâncias que rodearam a sua deportação, embora a Ministra dos Assuntos Internos, Karen Andrews, não tenha excluído a possibilidade de uma isenção. "Qualquer pedido será analisado com base nos seus méritos", afirmou em janeiro.

Embora tenha regressado à ação lenta mas seguramente, o antigo número 1 do mundo disse que teve de "enfrentar uma tempestade" durante esse período.

"Os primeiros meses deste ano afectaram-me", disse após a sua vitória em Wimbledon. "Mental e emocionalmente, não estava num bom lugar. Senti muita pressão.

"Isso causou turbulência dentro de mim. Só precisava de tempo para enfrentar a tempestade. A certa altura, apercebi-me de que ia demorar algum tempo, e é isso mesmo, tempo para me reagrupar, para entrar num estado de equilíbrio ideal no campo e fora dele."

Goran Ivanisevic, treinador de Djokovic e vencedor de Wimbledon em 2001, elogiou a capacidade do 21º vencedor de Grand Slam para regressar de um "ano difícil".

"Foi uma coisa enorme o que lhe aconteceu. Todos esperávamos que, após algumas semanas, ele dissesse: 'Ok, esquece a Austrália, vamos voltar a treinar. Isto não está a acontecer assim'", disse Ivanisevic.

"Demorou muito tempo, Monte-Carlo, Belgrado, depois começou a jogar melhor, Madrid, Roma. Até jogou bem em Paris, mas o Rafa (Nadal) foi melhor jogador nessa noite.

"Para algumas pessoas, não há recuperação. Nunca mais vão jogar ténis. Isto foi um grande choque. Foi um choque para mim, e eu estava lá. Estava livre. Imagina para ele.

"É inacreditável a forma como ele recuperou e como ultrapassou aquilo. Para mim, foi realmente heroico, porque não foi fácil digerir tudo aquilo e voltar a jogar ténis. Depois, pensamos: 'Porque é que temos de jogar ténis?

Apesar de ter voltado à ação em alguns torneios, a sua posição em relação à vacinação contra a Covid-19 restringiu a sua participação noutros.

Não participou em torneios nos Estados Unidos ao longo deste ano, como Indian Wells ou o Open de Miami, porque qualquer cidadão não americano deve estar totalmente vacinado contra a Covid-19 para receber um visto e entrar no país.

E, na situação atual, não lhe seria permitido jogar no Open dos Estados Unidos - que tem início marcado para 29 de agosto - por não ter sido vacinado.

Djokovic não se mostrou muito otimista quanto à possibilidade de competir em Flushing Meadows, dada a situação atual, embora tenha dito que "adoraria" jogar lá.

"Não estou vacinado e não tenciono vacinar-me, por isso a única boa notícia que posso ter é que vão retirar o cartão verde de vacina obrigatório ou o que quer que lhe chamem para entrar nos Estados Unidos ou a isenção", disse.

"Não creio que a isenção seja realisticamente possível. Se isso for possível, não sei o que seria a isenção. Não sei. Não tenho muitas respostas para isso. Acho que é apenas uma questão de saber se eles vão ou não remover isto a tempo de eu chegar aos EUA".

De facto, devido às actuais leis de imigração australianas, o jogador de 35 anos também não estaria autorizado a jogar no Open da Austrália de 2023.

Isto pode significar que Djokovic - um dos melhores tenistas de sempre - voltará a entrar em court num Grand Slam em maio de 2023, no Open de França do próximo ano.

Djokovic continua a estar a um título de Grand Slam do recorde de todos os tempos de 21 de Nadal e, dando algumas indicações sobre o que vê no seu futuro, a prioridade aos maiores eventos será o seu principal objetivo.

"Para ser honesto, duvido que vá atrás de pontos", explicou. "Segundo o que me disse hoje o meu agente, ganhar um Grand Slam qualifica-o para o World Tour Finals, a menos que esteja fora do top 20, o que não sei. Com os pontos acumulados até agora, acho que vou ficar entre os 20 primeiros.

"Acho que tenho boas hipóteses de chegar às finais. Não me vou sobrecarregar com a necessidade de ir jogar torneios e ganhar pontos.

"Não sinto qualquer pressão ou necessidade de jogar um determinado calendário. E as coisas mudaram no último ano, ano e meio para mim. Alcancei aquele nº 1 histórico, semanas para o nº 1, para o qual trabalhei toda a minha vida. Agora que isso está feito, dou prioridade aos slams e aos grandes torneios, onde quero jogar e onde me sinto bem.

E acrescentou: "Pode ser a Laver Cup, a Taça Davis também está a chegar. Gosto de jogar pelo meu país. Vou tentar fazer parte disso. Quando dermos por nós, a época já acabou, certo? Esses são os grandes torneios, digamos, que tenho em mente neste momento".

