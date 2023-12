Depois de uma vitória no Major que "mudou a sua vida", Collin Morikawa diz que a fama não o vai mudar

Pouco mais de um ano depois, em agosto de 2020, era o quinto jogador mais bem classificado do golfe.

A sua surpreendente vitória nesse mês no PGA Championship no TPC Harding Park, em São Francisco - terminando com duas pancadas de vantagem sobre Dustin Johnson e Paul Casey, apenas na sua segunda grande competição - catapultou-o para o topo do jogo e para o reconhecimento geral.

Morikawa, que admite que a vitória no PGA foi "uma grande mudança na sua vida", está convencido de que a fama que veio com ela não vai "mudar quem eu sou".

"São-nos dadas muitas oportunidades, muitos mais patrocínios, as pessoas sabem quem somos", disse ele a Shane O'Donoghue, do programa Living Golf da CNN.

"Sinto que continuo a ser o mesmo miúdo de 23 anos que vocês me chamam. Tenho um sorriso na cara e adoro comida, e espero que seja assim para o resto da minha vida."

Embora muitos jogadores possam ter ficado satisfeitos com a vitória, esse não é o caso de Morikawa.

"Não me senti como se tivesse marcado a opção de ganhar um grande campeonato e estar satisfeito com o resto da minha carreira. Só me fez querer mais", disse ele.

"Agora, quer esteja num grande campeonato ou num evento normal, num evento do European Tour, seja o que for, quero ter essa sensação de vitória, porque quando se ganha, é uma sensação que não se consegue descrever, especialmente no golfe, em que perdemos mais do que ganhamos."

Um jogador global

Tendo entrado em cena nos EUA com vitórias no PGA Tour, Morikawa está agora a tentar levar o seu jogo a todo o mundo.

"Se olharmos para a história do golfe, há muitos jogadores globais e esses são os mais conhecidos", explicou.

"Isso diz muito sobre as suas personalidades pessoais, mas também sobre os seus jogos. São capazes de se adaptar. Isso é tudo no golfe, ajustar-se ao que nos é dado pela frente."

No European Tour, Morikawa terminou em quinto lugar na Corrida para o Dubai de 2020 e regressará ao emirado este mês como um dos cabeças de cartaz do OMEGA Dubai Desert Classic, que terá início a 28 de janeiro.

Ao lado do vencedor de 2017, Sergio Garcia, e dos heróis europeus da Ryder Cup, Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrrell Hatton, as capacidades do californiano serão postas à prova no Emirates Golf Club.

"Toda a minha vida foi sempre uma questão de consistência. Disse isso desde o primeiro dia, acreditei em mim próprio que era capaz, mas só me testei realmente nos EUA, no PGA Tour", disse.

"E que melhor maneira de vir aqui no European Tour, na Corrida para o Dubai, e fazer uma afirmação para mim próprio, para mostrar que o meu jogo é versátil. No final da minha carreira, quero olhar para trás e poder dizer que é verdade."

