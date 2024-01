Depois de um período difícil devido a lesão, Ana Konjuh está prestes a regressar a um Grand Slam com uma vitória na qualificação para o Open da Austrália

Konjuh, antiga número 20 do mundo, passou 18 meses afastada do jogo e foi submetida a quatro cirurgias ao cotovelo ao longo da sua jovem carreira.

Mas a sua vitória por 6-2 6-7 6-4 sobre Friedsam, quarta cabeça de série, fê-la avançar para a segunda ronda da qualificação no domingo e aumentar as suas hipóteses de disputar o primeiro grande torneio desde Wimbledon em 2018.

A croata de 23 anos, a quem foi concedido um wildcard para a qualificação, estava a liderar confortavelmente por 6-1 5-2 antes de a alemã Friedsam lançar uma reviravolta e comandar uma vantagem de break no set decisivo.

Konjuh, no entanto, recuperou nos três últimos jogos e está agora a dois jogos de um lugar no sorteio principal do Open da Austrália.

LEIA: Roger Federer desiste do Aberto da Austrália de 2021

"Passei por tanta coisa nos últimos dois anos e estive no nível mais alto, sei como é", disse Konjuh, que atingiu o 20º lugar no ranking de sua carreira em julho de 2017, mas desde então caiu para 476º no mundo, disse ao site do Aberto da Austrália.

"Ter de passar por todas as etapas novamente para chegar lá, é difícil, é frustrante.

"Neste momento, sinto-me privilegiado por ter a oportunidade de competir e de estar saudável, e acho que agora aprecio muito mais estas coisas."

É a primeira vez que a qualificação para o Open da Austrália se realiza no estrangeiro, com os jogos femininos a decorrerem no Dubai, EAU, e os masculinos em Doha, Qatar.

A qualificação termina na quarta-feira e o torneio propriamente dito começa a 8 de fevereiro - uma data de início que foi adiada devido à pandemia do coronavírus.

No primeiro dia de qualificação, Sara Errani, vice-campeã do Open de França em 2012, e Tsvetana Pironkova, que chegou aos quartos de final do Open dos Estados Unidos no ano passado, também venceram.

