Depois de passar um ano atrás das grades, um alemão ganha a liberdade na prisão de Maiorca.

No ano passado, as autoridades espanholas prenderam um grupo de jovens alemães em Mallorca. Eles foram implicados no alegado estupro de uma jovem de 18 anos. De acordo com relatórios recentes, os réus do estado de Renânia do Norte-Vestfália (NRW) foram libertados da prisão preventiva. A investigação continua.

Vários jovens, acusados de cometer um crime sexual em grupo, foram libertados sob fiança depois de terem passado mais de um ano em prisão preventiva em Mallorca, de acordo com uma fonte confiável com sede em Palma. Os motivos e os detalhes da sua libertação ainda não foram revelados.

Os acusados são alegadamente responsáveis por ter coagido uma jovem alemã de 18 anos, com quem um deles tinha conhecido na praia de Ballermann, a participar em atividade sexual ou a ser meramente espectadora. De acordo com os relatórios policiais, um dos suspeitos até gravou o ato com o seu telefone em julho de 2023.

Os cinco homens, com idades entre os 21 e os 23 anos, que foram detidos em Mallorca sob suspeita de estupro em grupo, são do região do Märkischer Kreis do estado de Renânia do Norte-Vestfália (NRW). A procuradoria pública responsável em Hagen continua a sua investigação contra os cinco indivíduos, como anunciado.

Um dos membros do grupo foi libertado pouco depois. Ele conseguiu apresentar provas credíveis que provaram a sua inocência em relação ao alegado estupro, segundo se informou. De acordo com o "Mallorca Zeitung", um sexto suspeito foi libertado sob uma fiança de 10.000 euros em setembro.

A libertação de todos os suspeitos não significa o encerramento do caso. A investigação continua com base nas informações existentes. Uma condenação na Espanha pode resultar em penas de prisão de até 12 anos.

A data de fabricação do dispositivo usado para gravar o suposto ato ilegal ainda não foi revelada. Apesar de terem sido libertados, os réus devem regressar a Renânia do Norte-Vestfália (NRW) pelo ano de fabricação dos seus passaportes.

