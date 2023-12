Depois de os seus festejos a meio da corrida terem chamado a atenção do mundo do atletismo, Letsile Tebogo quer ser recordado como um dos grandes nomes do sprint

"A maior parte do tempo, limito-me a ouvir música - canções tradicionais do Botswana, porque me fazem lembrar as minhas raízes e de onde venho", diz Tebogo. "É muito mais fácil para mim relaxar dessa forma."

Esse ritual pré-corrida parece servir-lhe bem. Mesmo em pleno voo numa pista de atletismo, o jovem de 19 anos é uma imagem de serenidade; a sua passada longa e flutuante e a sua forma de corrida fácil guiaram-no para tempos recorde no circuito júnior.

Tebogo bateu por duas vezes o recorde mundial de sub-20 nos 100 metros no início deste ano - primeiro com o tempo de 9,94 segundos no Campeonato do Mundo e, algumas semanas mais tarde, com 9,91 segundos no Campeonato do Mundo de Sub-20.

O seu primeiro recorde foi oficialmente confirmado pela World Athletics a 20 de setembro, enquanto o segundo tempo ainda está pendente de ratificação.

Um dos segredos de ambos os desempenhos, diz Tebogo, foi a capacidade de pôr de lado qualquer ansiedade persistente antes de entrar na pista.

"A força mental é muito importante", diz à CNN Sport. "Só é preciso vir com a mente livre e desfrutar da corrida, porque, quando se está stressado, não se consegue fazer a corrida perfeita que tu e o teu treinador planearam.

"É preciso vir com a mente livre ... Retirem tudo o que está na vossa mente e que vos vai perturbar nos blocos ou quando estiverem a fazer o aquecimento."

O desempenho de Tebogo nos Campeonatos do Mundo de Sub-20 deste ano em Cali, na Colômbia, estabeleceu-o como uma das perspectivas mais excitantes do atletismo - não só devido à facilidade com que parecia afastar-se dos outros concorrentes, mas também devido aos seus festejos prematuros a 30 metros da meta.

Ao gesticular para o seu lado direito e abanar o dedo em sinal de alegria, Tebogo tornou-se subitamente o assunto do mundo do atletismo.

"Decidi fazer isso no momento em que estava a correr", diz ele. "Queria que fosse uma corrida memorável para mim quando saísse dos juniores.

"Não quis desrespeitar ninguém na pista... Temos de fazer algo por aqueles que ficam acordados à noite para nos verem - algo de que falar amanhã ou num futuro próximo."

A comemoração suscitou comparações com o grande Usain Bolt, que, cheio de confiança e bravata, sorria e abria os braços antes de cruzar a linha de chegada - mesmo quando estabelecia recordes mundiais.

O legado do jamaicano ainda paira sobre o atletismo, o que significa que os espectadores são muitas vezes rápidos a rotular uma estrela emergente do sprint como o seu antecessor.

Mas Tebogo admite que nem sequer pensou em bater os recordes mundiais do seu ídolo - 9,58 nos 100m e 19,19 nos 200m.

O jovem velocista tem esperança de que os dois se possam encontrar no futuro - talvez no Campeonato do Mundo do próximo ano em Budapeste, na Hungria - mas, por agora, pode ficar tranquilo com o facto de Bolt o ter visto correr - e reconheceu-o no Twitter.

"Os tempos dele são muito rápidos", diz Tebogo. "Exige que sejamos mentalmente fortes e que tudo esteja na melhor forma, tudo deve ser de primeira qualidade."

Rivais que quebram recordes

Tendo crescido no Botsuana, Tebogo era um futebolista talentoso e só começou a levar a corrida a sério a meio da adolescência, quando percebeu que podia ter uma carreira neste desporto.

Embora os seus recordes na categoria sub-20 tenham sido obtidos nos 100 m, ele também corre nos 200 m e terminou em segundo lugar, por seis milésimos de segundo, contra a israelense Blessing Afrifah no Campeonato Mundial Júnior deste ano.

Correndo lado a lado na reta final, a dupla estabeleceu um novo recorde de campeonato de 19,96 segundos - um tempo que os coloca em terceiro lugar, atrás de Bolt e Erriyon Knighton, na lista de todos os tempos de sub-20.

Knighton, assim como Tebogo, parece ser uma estrela para o futuro. O jovem de 18 anos tem os oito melhores tempos de 200m de todos os atletas sub-20, enquanto o seu melhor tempo pessoal de 19,49 segundos, estabelecido em abril, o coloca em 10º lugar na lista de todos os tempos da categoria sénior.

"Isso traz-me muita motivação para voltar e trabalhar mais no processo", disse Tebogo, que terminou 0,02 segundos à frente de Knighton quando os dois correram os 100m no início deste ano, sobre os feitos do seu rival americano. "Vai ser uma corrida muito boa entre mim e ele no futuro".

Tebogo ainda não decidiu se vai concentrar-se mais nos 100m ou nos 200m no futuro. Tebogo planeia começar a treinar na Universidade de Oregon, pela primeira vez fora do Botswana, em março, e também vai passar de júnior a sénior no próximo ano.

"O que eu notei é que os juniores, quando me vêem, ficam intimidados por mim, mas com os seniores é ao contrário - são eles que me intimidam", diz. "Mas, com o tempo, acho que vou ficar calmo e dar-me muito bem com eles".

Depois de várias semanas de descanso após o final da temporada, Tebogo retomou os treinos a 1 de outubro.

Ele espera que as primeiras seis semanas sejam cansativas antes de voltar ao nível da temporada passada, mas depois poderá começar a pensar no que quer alcançar na sua primeira temporada como atleta sénior.

"O objetivo final quando comecei a praticar atletismo era ser lembrado, como Usain Bolt é sempre lembrado", diz Tebogo.

"Mesmo que eu seja o segundo homem mais rápido do mundo, não há problema. Desde que esteja entre os três primeiros homens mais rápidos do mundo, é por isso que ficarei realmente feliz."

