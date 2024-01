Depois de conseguir uma qualificação de "sonho", a pequena nação insular de Comores está pronta para enfrentar um continente na Taça das Nações Africanas

A qualificação para a competição bienal de futebol de África é um feito difícil de subestimar, tendo em conta a dimensão e a história futebolística das Comores.

Situado ao largo da costa oriental de África, é o quarto país mais pequeno do continente, com uma população inferior a 900 000 habitantes. Apelidada de " Les Coelacanthes " (os celacantos), uma espécie rara de peixe tropical que habita as águas nativas do Oceano Índico, a equipa só foi admitida como membro da FIFA em 2005.

O sonho de chegar à fase final da AFCON tornou-se realidade em março de 2021, após um empate 0-0 tipicamente difícil contra o Togo, mas a história do sucesso improvável das Comores remonta a 2014, quando o treinador Amir Abdou assumiu o cargo com uma nova visão para a equipa.

Tendo em conta as limitadas infra-estruturas futebolísticas das Comores, Abdou optou por se apoiar na diáspora do país, sobretudo em França, para encontrar o melhor conjunto de jogadores possível. Em declarações à CNN Sport, Abdou admitiu que o processo não foi fácil, uma vez que muitos dos jogadores, tendo nascido e crescido na Europa, estavam inseguros quanto à perspetiva de competir pelas Comores.

Quando se é um país pequeno e se propõe um projeto a estes jogadores, é muito difícil convencê-los a dizer "quero vir para as Comores" quando não sabemos o que podemos oferecer em termos de segurança.

Abdou adoptou uma abordagem franca no processo de persuasão e reuniu-se com os jogadores em questão para estabelecer relações significativas com eles: "Tivemos uma conversa com todos os nossos jogadores nacionais, o que foi muito importante para os convencer e criar uma confiança mútua entre nós.

O início da viagem

Um dos jogadores convencidos pelo projeto de Abdou é Fouad Bachirou, um médio de 31 anos das Comores que joga atualmente no FC Omonia, em Chipre. Bachirou juntou-se à equipa em 2014 e atribui ao treinador a criação de um ambiente competitivo que era atraente tanto para ele como para os seus colegas de equipa.

"Foi em 2014 que tudo mudou, quando Amir entrou em funções e decidiu procurar jogadores em todo o mundo", disse à CNN, "e tentar organizar melhor toda a equipa nacional, toda a federação. Isso teve um grande impacto para a maioria dos jogadores quando eles chegaram".

Abdou faz questão de desviar os elogios para os seus jogadores, a quem se refere como "verdadeiros patriotas, porque o amor que têm pelo seu país vai para além do futebol".

Esse sentimento patriótico é confirmado pelas emoções de alguns jogadores quando olham para o inócuo empate com o Togo em março de 2021. Bachirou considera-o "o melhor momento da sua carreira no futebol", enquanto o seu colega de equipa e compatriota Said Bakari, que joga no RC Waalwijk da Eredivisie holandesa, se refere ao final do jogo como um "momento muito bonito".

Abdou e os seus jogadores não foram os únicos que se divertiram com o sucesso da equipa na qualificação. Há muito que a equipa tem um forte apoio nas ilhas, e a recuperação da sorte nos últimos anos transformou esse sentimento num verdadeiro fanatismo.

"Quando a equipa chega às Comores [para os jogos], o país pára quinze dias antes", diz Abdou. O país pára e as pessoas vivem através da equipa.

"Há uma alegria, não apenas uma alegria, mas uma explosão - como se tivéssemos ganho o Campeonato do Mundo ou a Liga dos Campeões. É incrível. É completamente louco e difícil de descrever".

Bakari não conseguiu esconder o sorriso ao falar à CNN sobre as cenas vividas no arquipélago imediatamente após o resultado contra o Togo. "Tudo o que posso dizer é que foi uma loucura. Todas as pessoas ficaram loucas", disse.

Bachirou concordou com a ideia. "Em todas as partidas que disputamos antes, sempre foi uma festa, o resultado não importava, mas essa classificação levou a coisa a outro nível. Parecia que as pessoas estavam a festejar durante dias, semanas.

"Somos um país pequeno, um país pobre, por isso levar um sorriso, levar alegria às pessoas foi um sentimento de que nos orgulhamos muito."

"Temos de acreditar em nós próprios

O sorteio da fase de grupos da África do Sul não foi fácil para as Comores, que estão no Grupo C ao lado de Gana, Marrocos e Gabão. A campanha dosComores começa no dia 10 de janeiro, contra o Gabão, em Yaoundé, nos Camarões.

Abdou e os seus jogadores não têm medo dos desafios que têm pela frente. O treinador fez questão de enfatizar que a sua equipa está à vontade para enfrentar adversários tão duros e que, na verdade, pode jogar com mais liberdade do que os seus homólogos.

"São equipas que conhecemos. Jogar contra este tipo de equipas faz-nos sentir ainda melhor e é contra estas equipas que nos motiva a ir lá e obter resultados", diz Abdou.

"Temos de acreditar em nós próprios - a pressão não vai estar sobre nós, vai estar sobre as outras equipas de países maiores."

Os jogadores acreditam que os laços estreitos e as influências europeias contribuíram para o seu sucesso e esperam que isso possa continuar na competição propriamente dita.

Bakari descreveu a relação entre os companheiros de equipa como sendo "como irmãos", enquanto Bachirou observou que "todos nós nascemos e crescemos na Europa, e podemos trazer essa experiência tática - foi assim que nos tornámos uma equipa difícil de bater".

Quantificar o sucesso de uma equipa como as Comores no seu primeiro grande torneio é algo difícil.

Os jogadores estão concentrados em aceitar a falta de pressão e desfrutar do torneio, sem esquecer a mentalidade competitiva que os serviu tão bem no processo de qualificação.

"Para nós, é um sonho. Para mim, é um sonho representar o meu país neste tipo de torneio", disse Bakari. "Jogamos contra os melhores jogadores de África, os melhores jogadores do mundo. Não temos medo, como já disse, e estamos apenas a tentar ir o mais longe possível."

"Somos competidores, por isso queremos ganhar jogos", disse Bachirou. "O que nos levou a qualificarmo-nos e a estarmos aqui foi acreditar que podíamos ganhar jogos e sermos competitivos e querermos ganhar, por isso vamos ter a mesma mentalidade para tentar ganhar o máximo de jogos possível."

Bachirou também falou sobre a dimensão dos festejos no arquipélago se os resultados começarem a ser favoráveis aos Coelacanthes.

"Se a competição for bem-sucedida, tenho muito medo das Comores, para ser sincero. Não sei se as ilhas conseguirão manter o seu povo. Isso seria incrível, seria incrível.

