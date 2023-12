Depois de 30 jogos sem vencer na Liga, o Schalke acaba com a podridão com uma vitória por 4-0

Matthew Hoppe foi a estrela do espetáculo do Schalke ao tornar-se o primeiro jogador americano a marcar três golos na Bundesliga. Armine Harit deu assistência para os três golos de Hoppe, antes de o marroquino marcar o quarto golo do Schalke.

Hoppe só se estreou no Schalke em novembro e no sábado foi a primeira vez que marcou um golo na Bundesliga.

Com a vitória do Schalke, o Tasmania Berlin continua a deter o recorde de 31 jogos sem vencer na Bundesliga.

O Tasmania Berlin tem um certo orgulho no seu recorde, publicando na sua página oficial do Facebook, depois de o Schalke não ter conseguido igualar a marca de 31 jogos sem vencer na Bundesliga, os seguintes dizeres: "Não é fixe?

O Tasmânia estabeleceu o recorde de 31 jogos sem vencer durante a época de 1965-1966, a única vez que o clube jogou na primeira divisão do futebol alemão .

No entanto, de acordo com o site da Bundesliga, o período de seca do Schalke - 358 dias - é o mais longo. Antes da vitória de sábado, o último triunfo do Schalke foi em 17 de janeiro de 2020, quando o clube do Ruhr venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0.

Já esta época, o Schalke teve quatro treinadores após a nomeação de Christian Gross em dezembro. David Wagner foi substituído por Manuel Baum em setembro, antes de Huub Stevens ter supervisionado alguns jogos.

A vitória por 4 a 0 no sábado também pôs fim à série de 26 jogos sem marcar gols do Schalke.

A vitória afastou o Schalke do fundo da tabela da Bundesliga - a equipa de Gross tem sete pontos, um à frente do Mainz.

"O alívio é grande, enorme mesmo. Mas isto foi apenas um passo. Agora temos de seguir em frente", disse o diretor desportivo do Schalke, Jochen Schneider, aos jornalistas. "Espero que continuemos a lutar", acrescentou Hoppe.

O Mainz substitui o Schalke no fundo da tabela, depois de uma derrota em casa por 2-0 com o Eintracht Frankfurt, enquanto o Tasmania Berlin, que foi a 31

