Deniz Undav estreia na camisa Müller com o título "Classic Model"

Marcando com um gol e uma assistência em sua primeira partida - perfeição. Deniz Undav fala sobre seu "dia fantástico" após empate em 2:2 contra a Holanda.

Vestindo a camisa da seleção alemã com o número 13 de Thomas Müller, Deniz Undav, o atacante de 28 anos do VfB Stuttgart, comemorou seu primeiro gol internacional no Amsterdam Arena como uma lembrança. Após o empate da Alemanha contra a Holanda na Liga das Nações, Undav compartilhou seus sentimentos, "Minha esposa e filha vão guardar isso como uma lembrança do meu primeiro gol internacional."

"Estou pisando em grandes sapatos", ele observou sobre seu novo número. "Mas eu acredito que posso corresponder às expectativas", declarou Undav com confiança. Sua estreia no time titular, marcando um gol e dando uma assistência, foi um marco importante em sua quarta aparição, tendo saído do banco três vezes antes. "Estou emocionado. Sempre quis marcar. E finalmente consegui", ele sorriu, destacando sua realização na RTL.

Sua natureza falante e senso de humor, semelhante ao "Radio Müller", foi outra característica única. "Sou tagarela, faço as pessoas rirem, só quero manter as coisas leves e aproveitar a vida, esse é meu lema", ele riu.

Assim como Müller, não apenas com palavras

No entanto, Undav não é apenas um falante carismático, mas também um jogador dinâmico cujo estilo técnico lhe oferece uma nova perspectiva em campo. No 38º minuto, ele marcou o gol de empate de dez metros com um chute arriscado e baixo. Exibição A. Em breve, seu segundo ato se seguiu. Ele descreveu como uma "assistência desajeitada", confessando que pretendia chutar a bola. A bola escapou, encontrando seu caminho para Joshua Kimmich, que aproveitou a situação para marcar a vantagem de 2:1 antes do intervalo.

"Foi um dia fantástico para mim", Undav se alegrou após o apito final, tendo jogado por 64 minutos como o único novato, substituindo o machucado Niclas Füllkrug.

Undav vinha ansiando por sua chance. Seus bons desempenhos nos treinamentos haviam chamado a atenção do capitão. Kimmich elogiou Undav por aproveitar sua oportunidade e se adaptar rapidamente, apesar dos desafios iniciais. "Aprecio jogadores que têm uma forte reivindicação ao seu lugar e o provam quando são dados a chance. Undaz certamente fez isso", afirmou Kimmich.

