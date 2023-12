Denis Shapovalov apela à adoção de medidas mais duras contra os provocadores após a sua vitória no Open de Itália

Durante o segundo set da sua vitória por 7-6 3-6 6-3 contra o italiano Lorenzo Sonego em Roma, Shapovalov foi penalizado com um ponto depois de ter atravessado a rede para mostrar ao árbitro uma marca de bola no campo.

O incidente provocou vaias em todo o estádio e Shapovalov interrompeu brevemente as suas reclamações com o árbitro para gritar "cala a boca" a um adepto.

"Ele estava a dizer-me para sair do campo, para sair dali, a acenar para eu sair do campo. Estava a tentar irritar-me ou algo do género", disse Shapovalov numa conferência de imprensa, segundo a Reuters.

"Acho que o árbitro só precisa de estar atento se um jogador mencionar alguma coisa.

"A razão pela qual (o jogador) não foi expulso foi porque (o árbitro) me disse que não viu o que aconteceu. Isso é muito compreensível. Sinto que ele ficou de olho nele depois disso. Não me incomodou depois disso".

Shapovalov, que vai defrontar Nikoloz Basilashvili na próxima ronda do Open de Itália, pediu mais tarde desculpa ao árbitro por ter perdido a calma.

Shapovalov acrescentou que o ténis poderia ser mais rigoroso em relação aos provocadores e adotar uma abordagem semelhante à da NBA.

"Eles são muito rigorosos, com a segurança e tudo, para que os adeptos não ultrapassem os limites. Se o fizerem, são expulsos de imediato", disse Shapovalov.

