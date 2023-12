Demaryius Thomas, antiga estrela da NFL, tinha CTE quando morreu, dizem os pais

Katina Stuckey Smith e Bobby Thomas disseram que o diagnóstico veio após um exame do cérebro de seu filho após sua morte em dezembro, de acordo com um comunicado à imprensa da Concussion Legacy Foundation.

Smith e Thomas disseram à ABC News que seu filho de 33 anos morreu de parada cardíaca causada por um distúrbio convulsivo que o levou a se aposentar do futebol em junho de 2021.

CTE, conhecido como encefalopatia traumática crônica, ocorre quando o cérebro começa a degenerar provavelmente devido a traumas repetidos na cabeça, de acordo com a Clínica Mayo. Foi detectada no cérebro de pessoas que praticam futebol e outros desportos de contacto, segundo a clínica, e o diagnóstico atualmente só é possível através de autópsia, estudando secções do cérebro.

A Dra. Ann McKee, professora de neurologia e patologia no Centro CTE da Universidade de Boston, estudou o cérebro de Thomas e fez o diagnóstico.

"Descobrimos o que já vimos em tantos outros jogadores com menos de 34 anos", disse McKee à ABC News. "Com base em múltiplas lesões nos lobos frontais e no lobo temporal, está a começar a degeneração de áreas mais profundas do cérebro. Ele foi diagnosticado com CTE, estágio dois".

Ela acrescentou: "A CTE em si não causa a morte. Não se morre de CTE. O que a CTE faz é mudar o seu comportamento e a sua personalidade".

Os pais de Thomas disseram à ABC News que viram o filho lidar com muitos sintomas de CTE nos meses que antecederam a sua morte, como paranoia, perda de memória e dores de cabeça frequentes.

"O humor dele mudava e ele também se isolava às vezes", disse Smith. "Ele dizia: 'Mãe, não sei o que se está a passar com o meu corpo. Tenho de me recompor. E ele dizia: 'Já não me sinto eu próprio'."

Quando os médicos começaram a explicar os efeitos secundários da CTE, o pai de Thomas disse que "os sinos começaram a tocar".

"Quando eles disseram isso, eu estava tipo 'Cara, ele estava fazendo isso ... Ele também fez isso!" Bobby Thomas recordou à ABC News.

Smith disse que eles decidiram doar o cérebro de Thomas para estudo porque é o que ele teria desejado.

"No início, eu não queria fazer isso. Eu era contra", disse Smith. "Mas depois lembrei-me de uma conversa que eu e o DT tivemos em que ele disse: 'Mãe, se alguma vez me acontecer alguma coisa, quero poder ajudar outros jogadores'."

Thomas é considerado um dos melhores wide receivers da história do Denver Broncos. Ele passou a maior parte de sua carreira em Denver, ganhando dois campeonatos da AFC e o Super Bowl 50. A estrela da NFL foi também selecionada para várias Pro Bowls e é o segundo melhor recetor da história dos Broncos em jardas recebidas.

Thomas foi negociado com os Houston Texans durante a temporada de 2018 e mais tarde terminou a sua carreira com os New York Jets.

A CNN entrou em contacto com a NFL a propósito do diagnóstico de Thomas.

Aya Elamroussi e Andy Rose, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com