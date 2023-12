De volta ao seu pior": O Manchester United continua a sofrer com a derrota para o Nottingham Forest

Foi mais uma vez uma defesa infeliz - uma caraterística marcante da temporada do United até agora - que deu ao internacional argentino Nicolás Domínguez muito espaço no pênalti para levar o Forest à liderança aos 64 minutos.

Marcus Rashford empatou o jogo a 12 minutos do fim, depois de um erro do guarda-redes do Forest, Matt Turner, mas a frágil defesa do Ten Hag voltou a ser ultrapassada apenas quatro minutos depois, com Morgan Gibbs-White a finalizar um contra-ataque inteligente para garantir a vitória por 2-1 e três pontos cruciais na luta contra a despromoção.

Foi o segundo jogo do United desde que o bilionário britânico Jim Ratcliffe fechou um acordo para comprar uma participação de 25% no clube e, se a reviravolta do United no Boxing Day contra o Villa lhe deu algum otimismo, a derrota de sábado pôs rapidamente a nu a enormidade da tarefa que tem pela frente.

David Brailsford, treinador britânico de ciclismo e diretor de desporto da empresa INEOS de Ratcliffe, esteve presente no City Ground ao lado do lendário treinador do United, Alex Ferguson. Ambos terão certamente saído muito desiludidos.

De acordo com a Opta, o United perdeu nove dos seus primeiros 20 jogos no campeonato pela primeira vez desde 1989-90, totalizando tantas derrotas quanto em toda a temporada passada.

Após o jogo, Gary Neville, lenda do United, disse que o Manchester United "voltou ao seu pior".

"O Manchester United está de volta ao que é - inconsistente e horrível", disse ele à Sky Sports. "Eles saem do campo como um grupo derrotado. Os adeptos do United atrás da baliza vão sair muito desapontados.

"Não sei bem o que é esta equipa do Manchester United", acrescentou. "É um jogo muito difícil de ver. Penso que todos aceitaram que Erik ten Hag fez um excelente trabalho na sua primeira época.

"Com o novo proprietário, Sir Dave Brailsford vai passar a ser vigiado semana após semana. Vamos vê-lo aparecer na sala dos directores.

"Ele vai analisar o que é este clube, dentro e fora do relvado. O que ele está a ver neste momento não lhe vai agradar."

Neville acrescentou que a época do United tem sido "mais para baixo do que para cima" e que alguns dos desempenhos sob o comando de Ten Hag esta época têm estado "muito abaixo de tudo o que deveria ser exigido a este nível".

O United conquistou apenas quatro pontos em 15 possíveis nos últimos cinco jogos do campeonato, caindo para o sétimo lugar da tabela e nove pontos atrás do Arsenal, que ocupa o quarto e último lugar da Liga dos Campeões.

A equipa também já está fora da Liga dos Campeões, terminando no último lugar de um grupo que não era particularmente difícil, e da Taça da Liga, deixando a Taça de Inglaterra como a única oportunidade de ganhar prémios esta época.

O United é a única equipa na metade superior da Premier League com uma diferença de golos negativa e apenas o Burnley e o Sheffield United, as duas equipas mais baixas da liga, marcaram menos golos do que os 22 do United esta época.

O clube gastou grandes somas de dinheiro em jogadores que Ten Hag queria na sua equipa, incluindo André Onana e Antony, mas o treinador holandês não está mais perto de implementar qualquer estilo de jogo do que quando assumiu as rédeas no início da época passada.

Depois de ter sido substituído a menos de 10 minutos da segunda parte contra o Forest, na sequência de mais uma fraca prestação, o extremo brasileiro Antony termina 2023 com um total de um golo em 33 jogos da Premier League.

Em 21 jogos e mais de 900 minutos de ação na Premier League esta época, Antony tem zero golos e zero assistências. O Manchester United terá pago 109 milhões de dólares pelos seus serviços.

Neville disse que esse resultado e desempenho significam que Ten Hag está agora "sob pressão".

"Não há dúvida sobre isso. É óbvio que vão nomear esses três cargos - CEO, diretor desportivo e chefe de recrutamento - todos eles vão entrar e os restantes vão sair", disse.

"O treinador é aquele que será a sua maior deliberação, é sempre assim num clube de futebol, porque não se despede um treinador facilmente.

"Estão fora da Europa e da Taça Carabao. Precisam de pôr os seus jogadores em forma e, de alguma forma, tentar chegar à Liga dos Campeões e ver onde isso os leva.

"Mas, neste momento, parecem estar bem longe disso e há seis ou sete equipas que estão em muito melhor forma do que eles. Parece estar a um milhão de quilómetros de distância."

Fonte: edition.cnn.com