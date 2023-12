De óculos inteligentes a fatos de treino eléctricos: Como os atletas estão a ultrapassar os limites com a ajuda da tecnologia vestível

A tecnologia vestível é uma parte essencial do seu regime de treino. Quando joga basquetebol, ténis, participa em maratonas ou compete em corridas em cadeira de rodas, usa um relógio inteligente. Na piscina, Lucio usa os FORM Smart Swim Goggles.

Usados como óculos normais, os Smart Swim Goggles têm um ecrã de realidade aumentada que permite acompanhar o seu progresso enquanto nada, informando-o da sua velocidade, distância e dados biométricos, como o ritmo cardíaco.

"Tecnologias como os óculos de natação inteligentes ajudam muito a acompanhar os meus tempos, as minhas métricas e ajudam-me a progredir no meu treino", afirma Lucio. "Os óculos estão a ajudar-me a atingir os meus objectivos de paratriatleta."

Os atletas estão a utilizar cada vez mais a tecnologia vestível para ultrapassar os limites da capacidade humana. Estes dispositivos foram concebidos para proporcionar uma forma objetiva de registar o desempenho físico, transformando o desporto profissional numa ciência calculável.

Estes desportos de alta tecnologia podem ser o futuro

"O potencial de realização com esta nova tecnologia é espantoso", afirma Lucio. "Se pudermos acompanhar o nosso desempenho até ao milésimo de segundo, compreender e corrigir a nossa forma, não há desculpa para não nos esforçarmos."

Ele acredita que os atletas profissionais serão capazes de atingir novos níveis de realização com a ajuda dos wearables. "Os recordes vão ser quebrados com esta tecnologia", diz Lucio à CNN. "Acho que os limites vão ser ultrapassados e haverá muito menos lesões."

Manter os melhores atletas do mundo em campo

A tecnologia vestível não está a ser utilizada apenas para melhorar o desempenho individual. A Catapult permite que os treinadores monitorizem o desempenho e a saúde dos jogadores das suas equipas, utilizando um colete inteligente, uma cápsula de monitorização e uma aplicação de acompanhamento para reduzir o risco de lesões.

A empresa afirma que a tecnologia é utilizada por muitas equipas da Premier League inglesa e por todas as equipas da NFL nos EUA.

"Com os wearables, esses dados chegam agora ao nível micro do que está a acontecer", afirma Will Lopes, CEO da Catapult Sports. "O que está a fazer é comparar o que está a acontecer fisiologicamente no interior de um atleta."

Para os treinadores, isto pode significar a diferença entre compreender os limites físicos de um jogador e forçá-lo para além deles, correndo o risco de se lesionar.

"A fadiga é um bom exemplo", acrescenta. "É preciso ter dados objectivos para perceber se o atleta está a treinar demasiado.

"O facto de termos grandes estrelas como Tom Brady e Neymar a jogar muito mais tempo nas suas carreiras do que teriam há 20, 30 anos, deve-se ao facto de o programa científico lhes permitir permanecer em campo durante mais tempo e serem mais saudáveis durante mais tempo."

O futuro do desporto é inteligente

Simon Barbour é um especialista em análise do desempenho desportivo da Universidade de Loughborough, no Reino Unido. "A tecnologia vestível no desporto pode proporcionar uma forma não invasiva de recolha de dados e uma descrição precisa do que está a acontecer num jogo ou num evento", afirma. "Essencialmente, é possível captar vários conjuntos de dados sem interferir diretamente no desempenho do atleta."

"Em termos de escala de utilização da tecnologia de vestir, todos os desportistas de elite e todas as equipas desportivas utilizam tecnologia de vestir, porque pode ser a diferença entre ganhar e perder", acrescenta Barbour.

Entre as inovações mais interessantes neste domínio está o TESLASUIT (que não está ligado ao fabricante de automóveis) - um macacão inteligente para todo o corpo que capta movimentos e dados biométricos e fornece feedback háptico ao utilizador. Por exemplo, se detetar que um pugilista está a desferir golpes com uma técnica deficiente, emite um impulso elétrico para o avisar.

O pugilista profissional australiano Ben Stanoff, de 26 anos, que vive em Las Vegas, experimentou-o e acredita que a tecnologia vestível como o TESLASUIT pode oferecer aos pugilistas uma vantagem crucial no seu treino para os levar ao nível de campeão.

Os atletas podem repetir as sessões de treino em que usaram o fato, e a adição de um auricular de realidade virtual cria um ambiente imersivo para rever as técnicas da sessão.

"Só se pode treinar um certo número de vezes - mas com este fato, podemos ir para casa e refazer toda a sessão de treino na nossa mente, vendo-a num ecrã, mas com essa realidade virtual, e isso vai fazer toda a diferença", afirma Stanoff. "Penso que este é o futuro da formação".

