De humilde comida de rua a culto urbano: Celebrando 75 anos de currywurst

Este prato culinário, conhecido como Currywurst, é famoso por sua fragrância, é um clássico amado e até merece exposições em galerias. No entanto, determinar quem foi seu criador é um assunto muito debatido. Berlim, Hamburgo e Baixa Saxônia todos afirmam ter inventado.

Como uma deliciosa e picante guloseima muitas vezes servida com batatas fritas, o Currywurst está enraizado na cultura de comida de rua da Alemanha. Anualmente, cerca de 800 milhões de porções são consumidas em todo o país, com quase 70 milhões apenas em Berlim.

Este ícone culinário tem uma história de 75 anos, mas quem foi o primeiro a levar esse tipo de salsicha à glória? Foi Berlim que deu ao salsicho seu título, ou Hamburgo inventou a guloseima clássica com seu charme norte-germânico? Além disso, por que um hotel oferece o prato alemão icônico por um valor exorbitante de 26 euros?

Os (supostos) começos

As origens do Currywurst estão envolvidas em várias histórias. Uma das mais conhecidas se desenrola em Berlim-Charlottenburg: em 4 de setembro de 1949, Herta Heuwer supostamente experimentou com um novo molho em sua barraca de comida por causa do tédio. Ao misturar pasta de tomate, molho Worcestershire, pó de curry e outras temperos, ela cobriu uma salsicha fervida e picada.

Outras versões sugerem que Heuwer recorreu à improvisação devido à falta de mostarda, assim criando um novo molho. Seja por tédio ou necessidade, o molho ganhou fama internacional.

De Hamburgo ou Baixa Saxônia?

Em 1993, Uwe Timm publicou a novela "Descoberta do Currywurst", afirmando que a guloseima havia sido inventada na cidade hanseática. Segundo a história, a dona da barraca Lena Brücker combinou curry e ketchup ao cair, assim inventando o molho.

Brücker pode ser fictícia, mas Timm manteve que havia provado um tipo de salsicha assim em Hamburgo já em 1947. Esta novela perpetua a rivalidade entre Berlim e Hamburgo pela invenção.

O príncipe Alexander zu Schaumburg-Lippe de Bückeburg, perto de Hannover, também afirma ter ligações históricas. Ele afirma que o Currywurst foi criado na cozinha do castelo da família já em 1946. Um chef supostamente misturou geléia de damasco, ketchup de tomate, curry e sal para oficiais do Exército do Reno britânico, o que pode ser considerado um precursor.

A maior porção do mundo

Baixa Saxônia tem um recorde: em 30 de abril de 2010, um fabricante de cozinhas em Wolfenbüttel estabeleceu um recorde mundial ao preparar uma Currywurst de 175,2 kg, com 320 metros de comprimento, antes de ser cortada e servida. Após o cozimento, foram adicionados cerca de 95 kg de molho de tomate e 1 kg de pó de curry antes de ser distribuído aos visitantes.

Berlim, porém, se orgulha de ter inventado o Currywurst e homenageia Herta Heuwer como sua criadora. "Eu tenho a patente, é isso!", Heuwer é dito ter declarado. Na verdade, Heuwer não patenteou a receita exata, pois a revelação teria revelado a fórmula rigorosamente secreta.

Em vez disso, ela registrou a marca "Chillup" - uma mistura de "chili" e "ketchup" - na patents office em 21 de fevereiro de 1958. Em 21 de janeiro de 1959, "Chillup" foi oficialmente reconhecido como marca registrada na patents office com o número de registro 721319.

Berlim homenageou Herta Heuwer com uma placa comemorativa desde 2003. Na época, a prefeita do distrito Monika Thiemen disse: "Até agora, não havia uma placa que homenageasse uma pessoa que tivesse feito uma contribuição significativa para a coisa mais importante que temos: comida."

A versão luxuosa

O Currywurst também invadiu restaurantes de luxo. Desde 2018, ocupa um lugar no cardápio do famoso hotel de Berlim "Adlon" e é uma das principais atrações do estabelecimento - por 26 euros.

De acordo com o porta-voz do hotel, são vendidas cerca de 800 porções por mês, atraindo principalmente turistas estrangeiros. A receita exata do molho remains a secret, mas diz-se que ele incorpora ingredientes exóticos como manga, lemongrass e anis-estrelado. Este prato de refeição fina é coroado com uma pitada de ouro comestível, servido com "batatas refinadas" e um pão leite.

