DAX ultrapassa 19 mil marcos - Mudança nas taxas de juros desperta interesse dos investidores

Os bancos centrais de ambos lados do Atlântico estão recuando de suas políticas de taxas de juros elevadas. O Banco Central Europeu (BCE) já relaxou suas restrições monetárias duas vezes e agora a Reserva Federal (Fed) juntou-se à mudança com uma reversão significativa. Essa mudança de política causou uma agitação nas bolsas de valores, com o Dax ultrapassando sua cotação anterior de 19.000 pontos.

Os investidores perceberam a queda nas taxas de juros como um convite para mergulhar nos mercados de ações. O índice Dax da Alemanha ultrapassou sua marca anterior de 19.000 pontos pela primeira vez. A Reserva Federal dos EUA liderou esse movimento de redução de taxas no dia anterior e também planeja tornar sua política monetária ainda menos restritiva. Por outro lado, o BCE implementou sua reversão de taxas em junho durante sua última reunião e decidiu reduzir ainda mais as taxas-chave.

No entanto, alguns traders estão preocupados com a proximidade do Dax da marca de 19.000 pontos. Eles citam a data de vencimento significativa de opções e futuros de setembro na sexta-feira, que é um dos momentos mais influentes do ano nos mercados futuros internacionais. "É comum tentar ultrapassar números redondos em dias como esse", diz um trader de opções. Essas tentativas podem temporariamente empurrar as marcas acima de seus níveis atuais, mas eventualmente, o desejo de comprar pode diminuir: "Só poderemos saber nas semanas seguintes se há alguma compra a longo prazo real aqui".

Atualizações seguirão em breve

As mudanças nas taxas de juros, especialmente a redução da Fed, estimularam os investidores a explorar mais os mercados de ações. Apesar da proximidade do Dax dos 19.000 pontos, alguns traders estão incertos se o aumento representa um interesse a longo prazo genuíno ou apenas tentativas de curto prazo para ultrapassar números redondos.

Leia também: