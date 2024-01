David Tepper, proprietário dos Carolina Panthers, parece atirar uma bebida aos adeptos de Jacksonville durante a derrota da sua equipa

No vídeo viral que circula nas redes sociais, Tepper, visivelmente frustrado, é visto numa suite do estádio, juntamente com o diretor-geral dos Panthers, Scott Fitterer, quando parece esvaziar a sua bebida para as bancadas antes de deitar fora o copo.

O incidente ocorreu depois de o quarterback novato dos Carolina, Bryce Young, ter lançado uma interceção no final do quarto período, selando a derrota da equipa.

"Estamos cientes do vídeo e não temos mais comentários neste momento", disse um porta-voz da NFL à CNN num comunicado.

A CNN contactou os Carolina Panthers para comentar o assunto, mas não obteve resposta imediata.

A derrota de Carolina foi particularmente significativa, pois não só fez com que os Panthers caíssem para um registo de 2-14 a um jogo do fim da época, como também garantiu a escolha nº 1 do Draft da NFL para os Chicago Bears.

Em março, os Panthers concordaram em trocar a sua escolha da primeira ronda de 2024, a primeira ronda de 2023 (n.º 9) e a segunda ronda (n.º 61), juntamente com o recetor DJ Moore, com os Bears pela escolha n.º 1 de 2023, o que permitiu à equipa escolher Young.

No início deste ano, a equipa despediu o treinador principal Frank Reich após um início de época de 1-10. Reich foi o terceiro treinador despedido nas últimas cinco épocas, depois de Matt Rhule ter sido despedido na sequência de um arranque de 1-4 na época passada - o seu terceiro ano - e de Ron Rivera, na sua nona época, ter sido despedido durante a época de 2019, quando os Panthers começaram com 5-7.

Desde que Tepper comprou a equipa em 2018, os Panthers têm um registo de 31-67, o que constitui o segundo pior registo da NFL nesse período, e falharam os playoffs em todas as épocas.

Tepper é também proprietário do Charlotte FC, uma equipa da MLS. Em novembro, a equipa despediu o treinador principal Christian Lattanzio, apesar de ter chegado aos playoffs no seu segundo ano.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com