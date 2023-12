Davante Adams, WR dos Raiders, empurrou um fotógrafo após o jogo contra os Chiefs e a polícia de Kansas City está a investigar

Após a vitória dos Chiefs por 30-29, Adams dirigia-se para o túnel que dá acesso aos balneários quando o fotógrafo se atravessou à sua frente. O vídeo mostra Adams a usar as duas mãos para empurrar o homem, que levava um suporte alto nas mãos.

O fotógrafo "tomou providências para um transporte privado para o hospital para tratamento, altura em que chamou a polícia", disse o porta-voz da polícia, Sargento Jake Becchina, num e-mail. "Os ferimentos são preliminarmente considerados como não ameaçadores da vida".

O homem, que a polícia não nomeou, fez um relatório policial do hospital, disse Becchina.

Adams pediu desculpas durante os comentários pós-jogo no vestiário e no Twitter.

"Peço desculpa ao tipo que empurrei depois do jogo. Obviamente, muito frustrado com a forma como o jogo terminou e quando ele correu na minha frente quando eu saí, essa foi a minha reação e me senti horrível imediatamente", ele twittou. "As minhas desculpas, meu caro, espero que vejas isto".

O incidente ocorreu no Arrowhead Stadium depois que o Kansas City Chiefs se recuperou de um déficit de 17 pontos para entregar aos Raiders sua quarta derrota na temporada jovem.

O jogo terminou depois de os Raiders não terem conseguido um primeiro down quando o tempo se esgotava no quarto período. Adams parecia ter feito uma captura que prolongou a viagem, mas foi anulada por uma revisão a 47 segundos do fim. Depois, na última jogada de Las Vegas, um colega de equipa chocou com Adams e o passe do quarterback Derek Carr ficou incompleto.

Adams foi mostrado depois da jogada a bater com o capacete no chão, na linha lateral.

O treinador do Raiders, Josh McDaniels, disse na terça-feira que apoia Adams "de todo o coração como ser humano".

"Como pessoa, ele é um cara legal", disse McDaniels aos repórteres, acrescentando: "Eu o conheço. Não acho que tenha havido qualquer intenção por trás disso da parte dele".

A CNN contactou várias vezes a NFL relativamente a uma potencial disciplina, mas não obteve resposta. McDaniels disse que a equipa vai cumprir o que a liga pretende.

Os detectives da unidade de agressão do Departamento de Polícia de Kansas City estão a investigar o incidente do empurrão e irão coordenar com os procuradores se devem ser apresentadas queixas.

Correção: Uma versão anterior deste artigo indicava o primeiro nome errado do porta-voz da polícia Jake Becchina.

Jill Martin, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com