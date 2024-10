Davante Adams, proeminente recebedor dos Raiders de Las Vegas, supostamente exigiu uma troca, de acordo com várias fontes.

De acordo com fontes, Adams expressou sua preferência por uma negociação à sua equipe na segunda-feira. Os Raiders estão considerando uma negociação envolvendo uma escolha de segunda rodada e compensação adicional, segundo Schefter.

A CNN entrou em contato com os Raiders para obter um comentário.

Durante sua aparição regular no programa 'Up & Adams' na terça-feira, quando questionado se seu tempo com os Raiders havia chegado ao fim, Adams respondeu: "Esta conversa é a única coisa que eu posso controlar agora. Depois que terminarmos, a próxima coisa que eu posso controlar é meu treino que estou prestes a fazer."

"Depois que terminarmos aqui, eu vou me levantar, ter um bom treino, e isso é tudo o que eu posso controlar."

Os rumores sobre a saída de Adams surgiram na segunda-feira após uma curtida em uma publicação do Instagram do técnico-chefe dos Raiders, Antonio Pierce, que especulava se a passagem de Adams pelo time estava chegando ao fim. A curtida foi posteriormente retirada.

Adams revelou na terça-feira que ainda não havia conversado com seu técnico: "Eu não falei com ele. Não conversamos. Então, eu não tenho certeza sobre a situação."

"As redes sociais podem ser um monstro. Há muitas pessoas que viram e estão curiosas, e muitas já entraram em contato."

De acordo com a NFL, Adams tem direito a receber $16,8 milhões de salário nesta temporada, com dois anos restantes em seu contrato. Em 2025, ele pode receber $35,6 milhões, com mais $36,6 milhões em 2026, nenhum dos quais é garantido.

Com 31 anos, Adams continua sendo um dos melhores em sua posição na liga e deve atrair o interesse de várias equipes.

Ele ficou fora da vitória em casa dos Raiders contra os Cleveland Browns na semana 4 devido a uma lesão na coxa. Em seus três jogos desta temporada, ele registrou 18 recepções para 209 jardas e um touchdown.

Ele completou quatro temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas de recepção. Adams se juntou aos Raiders dos Green Bay Packers em 2022, em troca de uma escolha de primeira e segunda rodada do draft.

Desde que foi draftado pela Fresno State em 2014, Adams acumulou 10.990 jardas de recepção e 96 touchdowns em suas 11 temporadas na NFL. Ele foi nomeado para o time All-Pro em três ocasiões, para o Pro Bowl em seis oportunidades e foi o líder de touchdowns de recepção da NFL em 2020 e 2022.

Apesar de suas impressionantes estatísticas na NFL, há rumores constantes sobre o futuro de Adams com a equipe.

