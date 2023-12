Destaques da história

Darrell 'Bubba' Wallace: Como Lewis Hamilton inspirou a estrela da NASCAR

Wallace alcançou a fama através do programa "Drive for Diversity" da Associação Nacional de Corridas de Automóveis em Stock Car (NASCAR)

Há muito que a associação é criticada por não ser suficientemente diversificada

Wallace fez história no mês passado e tornou-se o primeiro piloto afro-americano de stock car a tempo inteiro desde os anos 70

Mas Hamilton não estava apenas a bater recordes. Como primeiro piloto negro da F1, Hamilton estava também a quebrar barreiras - e a inspirar jovens pilotos em ascensão, como Darrell "Bubba" Wallace da NASCAR.

"Não havia ninguém com quem se identificar", diz Wallace a Don Riddell, da CNN Sport. "Lembro-me de estar sempre a jogar o jogo F1 2010-11 na Xbox e escolhia sempre o Lewis Hamilton. Tornei-me um grande fã dele e vejo o que ele está a passar. Ele é um grande exemplo para mim".

Em 2010, Wallace não sabia, mas também estava destinado a fazer história no desporto automóvel.

O primeiro piloto afro-americano da NASCAR a tempo inteiro desde o início da década de 1970, Wallace roubou algumas das atenções ao vencedor da Daytona 500, Austin Dillon, no mês passado, depois de ter terminado em segundo lugar.

Foi o melhor desempenho de um piloto afro-americano na história da corrida.

Para surpresa de Wallace, antes de entrar na pista, o seu herói desejou-lhe sorte.

"Ei @BubbaWallace! Desejo-te o melhor hoje na tua corrida", tweetou Hamilton. "Quebre-o!!!"

"Eu estava a passar-me... Para ver aquele tweet, ver esse tipo de respeito que ele me deu foi irreal", diz o jovem de 24 anos do Alabama.

Quando se põe o capacete, somos todos iguais

O desporto automóvel - em contraste com a NFL, a NBA e o basebol - e a NASCAR tendem a ser dominados por pilotos brancos.

Nas décadas de 50 e 60, Wendell Scott foi um pioneiro para os pilotos negros, perseguindo a sua paixão pelas corridas apesar das ameaças de morte, da sabotagem de outros pilotos e dos funcionários que inicialmente atribuíram a vitória a um piloto branco que tinha terminado duas voltas atrás.

Wallace diz que, embora o facto de ser um piloto afro-americano seja uma parte importante da sua identidade, nunca foi a sua motivação.

"Nunca prestei atenção a isso", diz Wallace. "Sempre disse que quando se coloca o capacete não se sabe quem é quem - somos todos iguais, somos todos pilotos no final do dia.

"Continuei a trabalhar arduamente, não tanto para provar às pessoas que pertenço à equipa, mas apenas para ganhar."

Inspirar os jovens afro-americanos

Embora nunca se tenha concentrado na sua origem étnica à medida que foi subindo na hierarquia, Wallace está consciente do impacto que está a ter nos pilotos mais jovens. Alguns já abordaram Wallace para lhe dizer que ele se tornou um modelo para eles.

"Ele era um miúdo misto, tal como eu, e isso foi especial para poder encontrar-me com ele", afirma. "Acho que é uma oportunidade para eu mostrar a minha semelhança e a minha natureza competitiva, mostrar as minhas emoções e como sou todos os dias."

Mas após as Daytona 500 de 2018, Wallace carrega o novo título de único piloto negro com orgulho, com o tweet fixado na sua conta do Twitter como prova:

"Só há um piloto de origem afro-americana ao mais alto nível do nosso desporto. Eu sou o único. Não vão deixar de ouvir falar do 'piloto negro' durante anos. Abracem-no, aceitem-no e desfrutem da viagem".

E embora a NASCAR não seja tradicionalmente conhecida pela diversidade, onde durante décadas - até 2015 - não era raro ver a bandeira confederada agitada na pista, o desporto tem tentado inverter essa situação nos últimos anos.

Promoção da diversidade

Em 2009, foi criado o programa Drive for Diversity, numa tentativa de dar aos pilotos talentosos de diversas origens a oportunidade de competir. O programa fornece formação, apoio e equipamento àqueles que nem sempre se enquadram na imagem tradicional da NASCAR.

É a esse programa de diversidade que Wallace tem de agradecer, em parte, o seu sucesso. Ele diz que é muito importante para ele ter tido uma oportunidade nas corridas.

"Estou muito grato pelo que a NASCAR fez para poder mover essa iniciativa e dar aos pilotos de uma formação diferente, uma demografia diferente uma chance que não necessariamente tem o financiamento, não necessariamente tem tudo o que precisa em um pacote para chegar ao próximo nível.

Ele diz que, embora seus objetivos incluam ganhar muitas corridas e campeonatos, ele está de olho em algo ainda maior: O Hall da Fama.

"Não são muitos (pilotos de carros de corrida) que dizem que querem estar no Hall da Fama, eu adoraria estar lá um dia - e por onde quer que essa jornada me leve, se este for meu último ano na NASCAR, ou se este for o começo - o que eu acredito que é - então eu quero fazer tudo o que puder para que, quando terminar, possa olhar para trás e dizer que não há muito mais que eu poderia ter feito.

