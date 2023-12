Destaques da história

Danny Willett: O "amor" fraterno ajuda ao sucesso do casaco verde

Danny Willett vence o primeiro Major por três pancadas em Augusta

Torna-se o primeiro vencedor do European Masters desde 1999 e o primeiro inglês desde 1996

O irmão Peter é tendência no Twitter com um fluxo de comentários incisivos

Enquanto Danny aproveitava o colapso monumental de Jordan Spieth para vencer o Masters, o professor Peter Willett criava o seu próprio burburinho nas redes sociais, comentando a ronda final do irmão com uma torrente de tweets engraçados e comoventes.

O golfista Willett descreveu a sua viagem de 12 dias como "louca" - a sua mulher Nicole deu à luz o seu primeiro filho Zachariah na passada terça-feira e ele ganhou o seu primeiro grande título.

Peter, entretanto, estava a fazer o que os irmãos mais velhos fazem melhor - cuidar dos irmãos mais novos e, no processo, tornar-se uma das principais tendências no Twitter.

"O verde faz-te parecer gordo, recusa o casaco", gracejou Peter no Twitter, com outro tweet a dizer: "Sem palavras. Uma vez dei um murro na cabeça deste miúdo por ter magoado o meu rato de estimação. Agora vejam".

Não demorou muito para Peter tweetar a sua própria reivindicação à fama: "Vou poder dizer que partilhei um banho com um vencedor do Masters".

'Poupar água'

Danny disse à CNN mais tarde: "Há algumas fotografias que podem provar isso. Todos nós costumávamos - antigamente - tentar poupar água. Era isso, um banho de água quente, o maior número possível de pessoas a entrar, para tentar limpar-se".

Filho do Reverendo Stephen e da professora de matemática sueca Elisabet Willett, o golfista de 28 anos é o terceiro de quatro irmãos de Sheffield, no norte de Inglaterra.

O primeiro contacto com o golfe aconteceu quando era jovem, num campo de par três em bruto, durante as férias da família em Anglesey, no País de Gales.

Depois de deixar a escola aos 16 anos, Willett passou dois anos na Jacksonville State University, no Alabama, antes de se tornar o amador número um do mundo em 2008.

Agora, tornou-se o primeiro europeu a ganhar o Masters desde a espanhola Maria Olazabal em 1999 e o primeiro inglês desde que Nick Faldo ganhou o último dos seus três títulos em 1996.

Willett atacou depois de Spieth ter sofrido um dos maiores colapsos do desporto, sem dúvida eclipsando a infame derrota de Greg Norman por Faldo depois de estar a liderar por seis pancadas no último dia, há 20 anos.

O campeão em título, Spieth, estava no tee do 10º buraco com uma vantagem de cinco pancadas e aparentemente pronto para um passeio tranquilo até aos green jackets consecutivos.

Cerca de quarenta minutos depois, Spieth ficou atrás de Willett por uma tacada numa tarde fascinante em Augusta.

Spieth entrou em combustão com dois bogeys e um quadruplo bogey sete, com duas pancadas na água em frente ao traiçoeiro e curto 12º buraco.

Vários grupos à frente, Willett descobriu que estava a liderar quando saiu do green do 15º buraco.

Fui à casa de banho e, pelo caminho, toda a gente gritava e dizia: "Olha para cima, estás a liderar o Masters", acrescentou Willett, que se tinha comprometido a faltar ao evento se o seu filho aparecesse no domingo.

A jogar apenas no seu segundo Masters e a tentar lidar com a excitação crescente, Willett fez uma aproximação espantosa ao par três do 16º buraco para fazer um birdie e assumir o controlo do torneio.

"Tentei ignorar toda a gente, concentrei-me no objetivo que estava a tentar alcançar e segui os meus processos", disse.

De regresso à Grã-Bretanha, a sua cunhada Sarah participou nos comentários do Twitter: "Nunca mais nos faças passar por isto, Dan, envelheci 20 anos".

"Sou muito privilegiado por ter um grupo fantástico de familiares, sogros e amigos à minha volta, para me manterem no fundo do poço", disse Willett à CNN.

"Para que eu continue a ser a pessoa que trabalhei arduamente para ser... independentemente de ter jogado bom golfe ou não. Eles não querem saber. O que lhes interessa é que sou uma boa pessoa e que, se continuar a fazer as coisas certas e a trabalhar arduamente, qualquer pequeno bónus ao longo do caminho, dentro do golfe, é um bónus."

Ao chegar ao green do 18º em duas pancadas, Willet precisou de um par 4 para estabelecer uma liderança quase inexpugnável no clubhouse com 5 abaixo.

"3 putt assim e mais vale ficar na América", tweetou Peter.

Willett fez o seu par e ficou a ver no clube enquanto Spieth tentava em vão recuperar do desastre.

Enquanto Danny recebia o seu famoso casaco verde atribuído ao campeão do Masters, Peter e o resto da família festejavam em casa.

"Quando amanhã estiver demasiado cansado para dar uma boa aula e um miúdo me cuspir, vou sorrir e dizer 'ganhei o Twitter'", escreveu Peter.

Fonte: edition.cnn.com