Daniel Snyder, proprietário do Washington Commanders, nega as alegações de que contratou investigadores privados para seguir outros proprietários da NFL

Na semana passada, a ESPN, citando vários proprietários anónimos e fontes da liga e das equipas, informou que o proprietário dos Commanders "deu instruções aos seus escritórios de advogados para contratarem investigadores privados para investigarem os outros proprietários - e Goodell".

Numa carta enviada a todos os outros proprietários da NFL, Snyder declarou: "Isso é claramente falso e tem a intenção de corroer a confiança e a boa vontade entre os proprietários que eu levo muito a sério. Eu nunca contratei nenhum investigador particular para investigar qualquer proprietário ou o Comissário. Nunca dei instruções ou autorizei os meus advogados a contratar um detetive privado em meu nome para esse efeito. E nunca o faria.

"Embora todos sejamos concorrentes ferozes em campo, fazemos parte desta organização porque adoramos futebol, as nossas equipas e os nossos adeptos. Ter o privilégio de possuir um franchise no desporto da América é algo que sei que nenhum de nós dá por garantido. As falsidades e mentiras que são espalhadas sobre qualquer uma das nossas organizações prejudicam a nossa Liga, os nossos jogadores e os nossos adeptos, e não podemos simplesmente deixá-las passar em branco".

No ano passado, após uma investigação interna levada a cabo pela advogada Beth Wilkinson, a NFL multou a equipa em 10 milhões de dólares e Snyder entregou o controlo das operações diárias do franchise à sua mulher, Tanya Snyder. No entanto, a NFL recusou-se a divulgar publicamente as suas conclusões, o que deu origem a uma análise do House Oversight Committee em outubro.

Apesar da mudança, a ESPN alega que os actuais e antigos executivos da equipa dizem que Snyder "ainda está muito mais envolvido na gestão do clube do que a maioria imagina", acrescentando que ele fez lobby para adquirir o quarterback Carson Wentz dos Colts, enquanto as fontes questionavam se o presidente da equipa Jason Wright, o primeiro homem negro na história da NFL a deter esse título, "tem verdadeira autoridade para consertar a equipa".

Snyder negou as alegações da reportagem da ESPN, dizendo na carta: "É particularmente vergonhoso para a ESPN diminuir as realizações reais do nosso Presidente Jason Wright, que a ESPN alega ter sido colocado nos Comandantes pela Liga e não tem poder para fazer mudanças reais. Sei que sabeis que isto é falso. Infelizmente, a ESPN ignorou os nossos esforços para corrigir as muitas falsidades do seu artigo antes da sua publicação".

Após a vitória de 12 a 7 dos Commanders sobre o Chicago Bears na noite de quinta-feira, o técnico do Washington, Ron Rivera, também negou os relatos, dizendo que ele estava por trás da decisão de recrutar Wentz.

"Todo mundo continua querendo dizer que eu não queria ter nada a ver com Carson, bem, besteira", disse Rivera.

"Eu sou o gajo que tirou as folhas de papel, olhou para as análises, viu a cassete... quando estávamos em Indianapolis, OK? E é isso que me irrita, porque o jovem não merece ter isso o tempo todo".

Um porta-voz da ESPN disse à CNN, num comunicado, que a empresa mantém a sua informação.

A NFL contratou a antiga presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Mary Jo White, no início deste ano para investigar a má conduta no local de trabalho contra Snyder.

Fonte: edition.cnn.com