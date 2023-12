Destaques da história

Daniel Ricciardo: Red Bull pronta para a Fórmula 1 em 2018

Daniel Ricciardo confia que a Red Bull tem a melhor equipa da Fórmula 1

O australiano está confiante que pode lutar pelo campeonato do mundo

Com a abertura da temporada em Melbourne ao virar da esquina, o australiano está sentado num simulador de corridas da Red Bull, concebido para imitar o ambiente do dia da corrida, a resolver os problemas do novo design do carro.

Pouco mudou em relação à versão da época passada, sendo o design de 2018 uma "evolução" do de 2017, explica Ricciardo na sede da Red Bull em Milton Keynes.

"A maior diferença que terá é visualmente, do ponto de vista do fã", diz ele. "Há a auréola, a barbatana de tubarão que foi cortada, o spoiler traseiro do carro, toda a carroçaria foi reduzida.

"Há muitas coisas, eu nem sequer entendo tudo isso ... provavelmente nem metade disso", Ricciardo ri.

F1 2018: Carros, equipas e pilotos

LER: F1 em 2018? Pneus mais rápidos, menos motores... e um halo

O halo - uma estrutura de titânio concebida para proteger a cabeça dos pilotos de detritos voadores - dividiu opiniões antes da sua introdução na F1 em 2018.

Apesar de a sua estrutura parecer particularmente volumosa do lado de fora, Ricciardo insiste que a nova barreira de segurança é pouco percetível do lado de dentro do cockpit.

"Já dei algumas voltas com ela e, honestamente, esqueço-me dela quase de imediato", diz.

"Apesar de ser uma estrutura tão grande, porque estamos sempre a olhar para a frente e para a curva, vemos através dela. Por isso, nem sequer damos conta de que está lá."

Quando testado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), verificou-se que o halo impedia 17% dos pequenos objectos apontados à cabeça do condutor.

Ricciardo, no entanto, faz questão de sublinhar que esta proteção adicional não fará com que os pilotos corram mais riscos na pista.

"No que respeita à abordagem às corridas ou aos riscos que se correm, nada muda", insiste.

"Se batermos no muro, o muro não fica mais macio, é apenas para evitar uma potencial fatalidade com um objeto voador, uma roda ou uma asa de um carro da frente.

Se isso vier na nossa direção, o halo vai protegê-lo".

LER: A Fórmula 1 vai deixar de usar "grid girls" na temporada de 2018

Grande Prémio em casa

Com o Grande Prémio da Austrália, que abre a temporada, a pouco mais de uma semana de distância, a atenção de Ricciardo está centrada na tentativa de garantir o primeiro pódio na sua corrida caseira.

Desde que se juntou à Red Bull em 2014, o piloto de 28 anos conseguiu apenas um quarto lugar em 2016 - e no ano passado não conseguiu sequer terminar a corrida.

Ricciardo admite abertamente que os fortes inícios de época não têm sido o forte da Red Bull desde que chegou, o que atribui ao facto de a equipa estar melhor preparada para os testes de pré-temporada em Barcelona.

Na única vez em que Ricciardo teve um bom arranque, terminando em segundo lugar na abertura da época de 2014 em Melbourne, foi posteriormente desqualificado depois de se ter descoberto que o seu carro tinha violado os regulamentos relativos ao combustível.

Essa desclassificação significa que um australiano ainda não terminou no pódio da corrida desde que esta passou a fazer parte do campeonato do mundo de F1 em 1985.

"Estou muito confiante de que vamos começar esta época de forma muito mais forte do que em épocas anteriores", afirma Ricciardo.

"O carro foi lançado mais cedo este ano, a equipa tem sido um pouco mais pró-ativa na preparação do carro.

LER: O chefe da F1, Chase Carey, está "entusiasmado" com o plano do GP de Copenhaga

"Não fomos muito gananciosos ou confiantes demais ao trazê-lo para Barcelona (para testes) no último minuto e esperar que ele funcionasse bem, o que normalmente não acontece.

Juntamente com a sensação de 20 anos, Max Verstappen, Ricciardo acredita que a Red Bull "tem absolutamente o alinhamento mais forte" para a época de 2018.

Tal é a sua confiança, que Ricciardo está convencido de que a sua equipa tem agora o poder de fogo para perseguir os dois principais pilotos do ano passado, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

"Aprendemos com o passado e agora vamos seguir em frente e fazer muito, muito bem e desafiar os carros prateados e vermelhos", diz ele.

"Gosto do alinhamento que temos, gosto do Max como colega de equipa, gosto da sua intensidade e é óbvio que ele tem um nível de competência extremamente elevado. Acho que somos bons competidores um para o outro."

Frequentemente encontrado a passear pelo paddock no fim de semana de corrida, de óculos escuros e com um sorriso tipo Gato de Cheshire na cara, Ricciardo não parece ser um homem que sinta a pressão.

É fácil imaginar que a pressão da expetativa esteja a pesar nos ombros de Ricciardo antes daquela que será a quinta corrida em casa da sua carreira.

Mas ele só tem coisas positivas a dizer sobre o que acredita ser um dos melhores finais de semana do circuito.

"Melbourne é uma maneira louca de começar a temporada", diz ele com um sorriso.

"Para mim, em particular, porque sou o único australiano atualmente na grelha, por isso há o entusiasmo, a atenção da primeira corrida e depois duplica-se isso para mim porque, naturalmente, tenho mais pessoas interessadas em mim na Austrália - é uma loucura."

Ricciardo parece estar a gostar do desafio.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com