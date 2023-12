Dallas Cowboys sobrevivem a uma polémica tardia e conseguem uma vitória apertada sobre o Detroit Lions

A segunda tentativa dos Lions foi anulada por um fora de jogo de Micah Parsons, a terceira tentativa não foi bem sucedida e os Dallas Cowboys sobreviveram à polémica tardia para obter uma vitória apertada por 20-19.

O Detroit perdia por 20-13 a menos de dois minutos do fim, mas Jared Goff e o ataque do Lions avançaram pelo campo, terminando com um touchdown de 11 jardas de Amon Ra-St. Brown.

"Chegámos lá abaixo, conseguimos o touchdown e a conversão de dois pontos e, sim, é uma treta", disse Goff aos jornalistas, segundo o NFL.com. "É uma pena, cara. Não sei se já tive esse sentimento antes, onde você sente que ganhou, mas não ganhou.

Depois do jogo, a controvérsia continuou, pois o árbitro Brad Allen disse num relatório com Calvin Watkins, do Dallas Morning News, que Decker não se tinha apresentado como recetor elegível, enquanto Dan Skipper, um offensive tackle de reserva, se tinha apresentado. Decker disse depois, de acordo com o NFL.com, que "fez exatamente o que o treinador me disse para fazer, foi ter com o árbitro e disse 'Reportar'".

A vitória dos Cowboys garantiu a invencibilidade em casa esta época e aumentou a sua série de vitórias no AT&T Stadium para 16 jogos.

O wide receiver dos Cowboys, Ceedee Lamb, teve um dia de carreira, terminando com 13 recepções para 227 jardas e um touchdown, estabelecendo um novo recorde de recepções e jardas recebidas numa única temporada.

O seu jogo recorde foi coroado por um eletrizante touchdown de 92 jardas, quando o quarterback Dak Prescott evitou um sack na sua própria endzone antes de lançar a bola para Lamb, que ultrapassou a defesa e correu mais de 50 jardas.

"Eu realmente não sei por onde começar", disse Lamb após o jogo, segundo a ESPN. "Quero agradecer à defesa por nos ter ajudado. Eu disse a todos que iria gostar mais se ganhássemos, e ganhamos."

Ambas as equipas já garantiram os seus lugares nos playoffs e os Lions conquistaram o primeiro título da divisão em 30 anos, enquanto os Cowboys ainda podem ganhar a divisão NFC East se os Philadelphia Eagles perderem pelo menos uma vez nos seus dois últimos jogos.

O Lions termina a temporada regular contra o Minnesota Vikings na Semana 18, enquanto o Cowboys enfrenta o Washington Commanders.

Fonte: edition.cnn.com