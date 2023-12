Dak Prescott: A estrela dos Dallas Cowboys pede desculpa por ter elogiado os adeptos que atiraram lixo aos funcionários após a derrota nos playoffs

Nos últimos momentos do jogo, quando Prescott tentava parar o relógio atirando a bola para o relvado, o árbitro Ramon George chocou com o quarterback e o tempo expirou antes de ser possível executar outra jogada.

Depois do jogo, vídeos nas redes sociais mostraram os adeptos a atirarem detritos contra os árbitros enquanto estes saíam do campo do Estádio AT&T em Arlington, Texas - alguns quase atingiram o defesa DeMarcus Lawrence.

Quando Prescott foi questionado sobre as acções dos adeptos, inicialmente expressou o seu desapontamento, pensando que eles estavam a dirigir a sua raiva aos jogadores.

Mas, quando foi informado de que o lixo era dirigido aos árbitros, a mensagem de Prescott mudou: "Crédito para eles".

No entanto, na terça-feira, Prescott divulgou uma declaração no Twitter em que pediu desculpas.

"Lamento profundamente os comentários que fiz em relação aos árbitros após o jogo de domingo", disse Prescott. "Fui apanhado pela emoção de uma derrota dececionante e as minhas palavras foram desnecessárias e injustas.

"Tenho os árbitros da NFL na mais alta consideração e sempre respeitei o seu profissionalismo e a dificuldade do seu trabalho. A segurança de todos os que assistem a um jogo ou participam no campo de um evento desportivo é um assunto muito sério.

"Foi um erro da minha parte e peço desculpa."

A CNN contactou a NFL para comentar o assunto. No entanto, um organismo de arbitragem desportiva dos EUA já apelou à NFL para que sancione Prescott.

"A NBRA condena os comentários de Dak Prescott que tolera a violência contra os oficiais de jogo", publicou a Associação de Árbitros da NBA no Twitter.

"Como líder da NFL, ele deveria saber melhor. Encorajamos a NFL a tomar medidas para desencorajar este comportamento deplorável no futuro."

Na segunda-feira, o vice-presidente executivo dos Cowboys, Stephen Jones, criticou os fãs que jogaram detritos.

"Isso é lamentável", disse Jones à 105.3 The Fan na segunda-feira. "Não é assim que vejo os nossos adeptos. Acho que somos um ato de classe. Não há lugar para isso".

Fonte: edition.cnn.com