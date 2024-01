Cristiano Ronaldo "orgulhoso" da mudança para o Al Nassr e diz que o seu trabalho na Europa está "terminado

De acordo com a imprensa estatal saudita,Ronaldo ganhará cerca de 200 milhões de dólares por ano no Al Nassr.

"Estou muito orgulhoso por tomar esta grande decisão na minha vida, no futebol. Como já referi, na Europa o meu trabalho está feito. Ganhei tudo", disse o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. "Joguei nos clubes mais importantes da Europa e agora, para mim, é um novo desafio."

O jogador de 37 anos também revelou que vários clubes de todo o mundo tentaram contratá-lo.

"Tive muitas oportunidades na Europa, muitos clubes, no Brasil, na Austrália, nos EUA, até em Portugal. Muitos clubes tentaram contratar-me, mas dou a palavra a este clube pela oportunidade", disse.

Apesar da desilusão no Qatar 2022 com Portugal, Ronaldo tornou-se o primeiro homem a marcar em cinco Campeonatos do Mundo. Começou os jogos dos oitavos de final e dos quartos de final no banco de suplentes, perdendo o lugar na equipa titular depois de o treinador Fernando Santos ter optado por Gonçalo Ramos no seu lugar.

Isso aconteceu pouco tempo depois da sua separação do Manchester United, causada por uma entrevista a Piers Morgan, da TalkTV, em que Ronaldo disse que se sentia "traído" pelo clube da Premier League.

Na entrevista, afirmou também que não respeitava o treinador Erik ten Hag e pôs em dúvida se voltaria à equipa.

Apesar de estar a abrandar em campo, no final da sua carreira, o português não deixou de afirmar que poderá ter impacto no Al Nassr.

"Sou um jogador único, por isso é bom vir para cá", disse Ronaldo. "Bati todos os recordes lá, então quero bater alguns recordes aqui também.

"Por isso, para mim, é uma boa oportunidade, como dizem, este contrato é único, porque também sou um jogador único, por isso, para mim, é normal."

