Cristiano Ronaldo marca dois golos na vitória da Juventus

Com este golo, o avançado português chegou aos 758 golos na carreira, superando em um golo o total de Pelé, de acordo com o site oficial da Juve. O falecido avançado checo Josef Bican é, alegadamente, o recordista de todos os tempos de golos oficiais marcados. De acordo com a FIFA, a entidade que rege o futebol internacional, Bican marcou 805 golos em 530 jogos.

Apesar da vitória confortável sobre a Udinese, a Juventus ainda está 10 pontos atrás do líder AC Milan, mas os Bianconeri podem reduzir esse défice para apenas quatro pontos com vitórias na quarta-feira em Milão, e no seu jogo em mãos.

Com os dois golos marcados contra a Udinese, Ronaldo chegou aos 14 golos na Serie A, o que o coloca no topo da tabela de goleadores nacionais.

O jogador de 35 anos estreou-se no campeonato português pelo Sporting com 17 anos, em 2002, e depois passou por Manchester United, Real Madrid e agora Juventus.

Ronaldo estreou-se na seleção portuguesa no ano seguinte e, desde então, já disputou 170 jogos e tornou-se o melhor marcador de sempre do seu país.

Fonte: edition.cnn.com