Cristiano Ronaldo está a perseguir o recorde de conquistas subsequentes

Sua envolvimento questionável na Arábia Saudita não é suficiente ou já está planejando a aposentadoria? A lenda do futebol Cristiano Ronaldo embarca em uma nova jornada - como criador do YouTube. Ele tem seus olhos em uma conquista significativa.

Ronaldo, o estrela do futebol português de 39 anos, quebrou outro recorde fora de campo. Seu canal do YouTube "UR Cristiano" conquistou aproximadamente 57 milhões de inscritos em suas primeiras etapas e agora ostenta cerca de 63 milhões. Esse crescimento sem precedentes no número de inscritos do YouTube, de acordo com o especialista em mídias sociais Robin Blase, nunca havia acontecido antes.

Ronaldo, cinco vezes eleito o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, conquistou um "Guinness World Record" com quase 20 milhões de inscritos em um dia. Apesar dessa conquista impressionante, ele ainda fica atrás do influenciador "MrBeast", que tem cerca de 315 milhões de inscritos no YouTube.

Blase, um influenciador renomado em seus próprios méritos, hospeda um podcast intitulado "Rob Bubble", onde discute várias tendências na internet. Ele atribui o sucesso de Ronaldo à sua fama global e à sua grande audiência em outras plataformas, especialmente no Instagram. A produção de qualidade dos vídeos também desempenha um papel importante nesse crescimento, segundo Blase.

Ronaldo publica uma variedade de conteúdos no YouTube, desde vídeos curtos no formato vertical até estreias do YouTube. Essas são lançamentos anunciados de novos vídeos que os espectadores podem assistir juntos assim que ficarem disponíveis. A frequência desses vídeos, mais de 30 em duas semanas, é bastante incomum. O conteúdo vai desde futebol até sua vida pessoal, incluindo seu relacionamento com sua esposa.

O que motiva os fãs de Ronaldo?

Os fãs foram fundamentais para o rápido crescimento do canal do YouTube de Ronaldo. De acordo com Judith von der Heyde, uma professora que estuda a cultura dos fãs de futebol, as emoções despertadas pelo canal de Ronaldo são semelhantes às sentidas durante os jogos de futebol. O nome do canal, "UR Cristiano", tem um toque pessoal, sugerindo um senso de união e proximidade.

O conteúdo emocional dos vídeos também ressoa com os espectadores, de acordo com von der Heyde. Ela cita um vídeo em que Ronaldo discute suas emoções durante o recente Campeonato Europeu como exemplo. Os fãs procuram autenticidade e um senso de conexão com seus ídolos, explica von der Heyde.

Não são apenas os fãs clássicos de futebol que assistem aos jogos, mas também aqueles interessados na vida pessoal de Ronaldo. Ele citou várias razões para a afeição de seus fãs em um vídeo, incluindo suas conquistas no futebol, troféus prestigiados, família e estilo de vida.

Um objetivo ambicioso

Apesar da crítica durante o Campeonato Europeu, Ronaldo permanece determinado e tem seus olhos no recorde do YouTube de "MrBeast". Blase acredita que isso pode ser uma jogada inteligente, já que lhe permite estabelecer-se como um influenciador enquanto ainda está ativo.

O sucesso no YouTube não depende apenas da fama, enfatiza Blase. Para ter sucesso a longo prazo, Ronaldo precisa garantir que os espectadores cliquem e assistam seus vídeos até o fim.

Recentemente, Ronaldo ultrapassou um bilhão de seguidores em várias plataformas de mídias sociais. Ele comemorou essa marca ao postar no Instagram, Twitter, Facebook e Kuaishou, um rival chinês do TikTok. Ele tem como objetivo ultrapassar o "MrBeast" nos próximos dois anos, de acordo com o "Giga". Contadores em tempo real comparam o número de inscritos dos dois canais do YouTube.

Em sua postagem comemorando um bilhão de seguidores, Ronaldo tranquilizou seus fãs globais, "O melhor ainda está por vir, e juntos lutaremos, venceremos e faremos história."

Em conclusão, a transição de Cristiano Ronaldo para o YouTube foi um sucesso significativo, impulsionada por sua fama global, grande audiência nas mídias sociais e conteúdo emocional de alta qualidade. Apesar da crítica, ele permanece ambicioso e determinado a ultrapassar estrelas do YouTube como o "MrBeast".

