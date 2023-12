Cristiano Ronaldo diz que "não pode permitir que as pessoas continuem a brincar com o meu nome

Com a Juve a preparar-se para o início da nova época da Serie A, o programa de televisão espanhol El Chiringuito sugeriu que poderia acontecer um regresso ao Real Madrid. O jornal italiano Corriere dello Sport noticiou que o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, tinha oferecido o avançado de 36 anos ao Manchester City.

"Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma leviana como o meu futuro é abordado nos media é desrespeitosa para todos os clubes envolvidos nestes rumores, bem como para os seus jogadores e staff", escreveu Ronaldo numa publicação no Instagram na terça-feira.

"A minha história no Real Madrid já foi escrita", acrescentou Ronaldo. "Ficou registada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em recordes e manchetes. Está no Museu do Estádio Bernabéu e está também na mente de todos os adeptos do clube.

"E para além do que consegui, recordo que nesses nove anos tive uma relação de profundo afeto e respeito pela 'afición merengue', afeto e respeito que conservo até hoje e que sempre acarinharei.

"Sei que os verdadeiros adeptos do Real Madrid continuarão a ter-me no seu coração e eu no meu".

"Continuo concentrado na minha carreira

Na terça-feira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, twittou que, embora Ronaldo fosse "uma lenda do Real Madrid e tenha todo o meu carinho e respeito", ele nunca considerou assinar o atacante.

Durante o Euro 2020, Ronaldo igualou o recorde internacional de todos os tempos de 109 golos internacionais estabelecido pelo iraniano Ali Daei.

No entanto, desde que se juntou à Juventus num contrato de quatro anos por uma taxa de transferência de 117 milhões de dólares em 2018, o jogador de 36 anos não conseguiu levar a equipa italiana a um título da Liga dos Campeões, uma competição que ganhou quatro vezes com o Real Madrid.

Ronaldo conquistou o título da Serie A nas suas duas primeiras épocas com a Velha Senhora, mas na época passada o clube terminou em quarto lugar, com o Inter de Milão a conquistar o Scudetto, o que talvez explique a especulação.

"Para além deste episódio mais recente em Espanha, têm sido frequentes as notícias e histórias que me associam a vários clubes de várias Ligas diferentes, sem que ninguém se preocupe em tentar apurar a verdade", disse Ronaldo na sua publicação no Instagram.

"Estou a quebrar o meu silêncio agora para dizer que não posso permitir que continuem a brincar com o meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, empenhado e preparado para todos os desafios que tenho de enfrentar. Tudo o resto? Tudo o resto é conversa", acrescentou Ronaldo, que ainda tem 12 meses de contrato com a Juventus.

Apesar da má forma da Juve na época passada, Ronaldo foi o melhor marcador da Serie A com 29 golos.

"Ele é o melhor do mundo e estamos a agarrá-lo", disse o antigo diretor-geral da Juve, Fabio Paratici, sobre Ronaldo em março.

"Algumas épocas correm melhor do que outras, mas a palavra transição não existe. As épocas são importantes, mesmo que se trate de um crescimento que produza resultados nos anos seguintes", acrescentou Paratici, que agora é diretor-geral de futebol do Tottenham Hotspur, da Premier League.

A nova temporada da Série A começa no sábado, 21 de agosto, com a Juventus fora de casa contra a Udinese no domingo.

Fonte: edition.cnn.com