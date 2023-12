Cristiano Ronaldo assina contrato com a equipa saudita Al Nassr

O clube tweetou uma fotografia de Ronaldo a segurar uma camisola amarela n.º 7 do Al Nassr e disse "A história está a fazer-se. Esta é uma contratação que não só vai inspirar o nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, como também vai inspirar a nossa liga, a nossa nação e as futuras gerações, rapazes e raparigas, a serem a melhor versão de si próprios. Bem-vindo @Cristiano à sua nova casa @AlNassrFC".

Quando questionado na sexta-feira, um representante de Ronaldo não revelou os termos do acordo. A CNN entrou em contacto com o Al Nassr para comentar o assunto.

O jogador de 37 anos, que era um agente livre e estava imediatamente disponível devido à sua separação do Manchester United no mês passado, não precisou de esperar pela abertura da janela de transferências de janeiro para assinar um novo contrato.

Desde a sua saída do Manchester, corriam rumores de que o jogador estava perto de assinar com um clube da Arábia Saudita - algo que ele já havia negado anteriormente.

Numa entrevista a Piers Morgan para a TalkTV, publicada pouco antes do início do Campeonato do Mundo, Ronaldo explicou como sentiu que o United o tinha traído e que não tem qualquer respeito pelo treinador Erik ten Hag.

Com a saída de Ronaldo do United, a segunda passagem do jogador de 37 anos pelo clube terminou de forma amarga e dececionante, tendo marcado apenas um golo em 10 jogos na Premier League esta época.

Em outubro, recusou-se a entrar em campo contra o Tottenham e desceu o túnel quando ainda faltavam alguns minutos para o fim do jogo.

Quando se juntou ao United em 2003, Ronaldo transformou-se de um ponta de lança habilidoso e complicado num dos melhores jogadores do mundo.

Ganhou três títulos da Premier League, a Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, a Liga dos Campeões e a primeira das suas cinco Bola de Ouro antes de se transferir para o Real Madrid em 2009.

O regresso de Ronaldo ao United, proveniente da Juventus, no ano passado, foi recebido com grande entusiasmo pelos adeptos do clube, mas o seu segundo período em Old Trafford não conseguiu igualar o sucesso do primeiro, uma vez que o United terminou a época passada sem qualquer troféu.

Apesar da desilusão no Campeonato do Mundo do Qatar de 2022 com Portugal, Ronaldo tornou-se o primeiro homem a marcar em cinco Campeonatos do Mundo.

George Ramsay, da CNN, contribuiu para a reportagem.

