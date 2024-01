Cresce a especulação sobre se Naomi Osaka irá jogar o Open da Austrália

Se a bicampeã do Open da Austrália, Naomi Osaka, vai estar presente no torneio é objeto de crescente especulação.

Apesar de estar na lista de inscritos para o torneio, que começa a 16 de janeiro em Melbourne, Osaka publicou na quarta-feira uma imagem que parece mostrá-la num estúdio de pilates nos Estados Unidos. Não se sabe ao certo quando é que a fotografia foi tirada.

A jogadora de 25 anos também passou algum tempo na Europa: a 28 de dezembro, a tetracampeã de Grand Slam publicou uma coleção de fotografias da sua viagem, incluindo uma fotografia com o seu parceiro Cordae no museu do Louvre, em Paris, com a Mona Lisa ao fundo.

A antiga número 1 do mundo não está inscrita nos torneios de aquecimento em Adelaide ou Hobart na próxima semana. Os jogadores utilizam estes dois torneios para se aclimatarem ao calor da Austrália no verão.

A CNN contactou a Tennis Australia e os representantes de Naomi Osaka para obterem comentários.

Osaka tirou algum tempo do tênis competitivo e fez várias revelações altamente divulgadas sobre suas lutas com a saúde mental após um incidente em agosto de 2021, onde ela estava visivelmente estressada e emocional enquanto se dirigia à mídia durante uma coletiva de imprensa obrigatória em Roland Garros.

Osaka posteriormente desistiu do Aberto da França naquele ano e revelou que havia "sofrido longos surtos de depressão" desde que ganhou seu primeiro grande campeonato em 2018.

A época mais recente de Osaka tem sido marcada por lesões e doenças: retirou-se do torneio Melbourne Summer Set 1 em janeiro passado com uma lesão abdominal e retirou-se do Pan Pacific Open de Tóquio em setembro devido a doença.

Também perdeu toda a época de relva devido a uma lesão no tendão de Aquiles e desistiu do jogo de abertura do Open do Canadá com uma lesão nas costas.

Longe dos courts, a estrela tem-se dedicado a outros empreendimentos - a jovem de 25 anos disse que estava a gostar de "ser produtiva" numa publicação no Twitter a 20 de dezembro.

O seu livro infantil ilustrado "The Way Champs Play" foi lançado pela editora Harper Collins em dezembro.

Também trabalhou como produtora executiva em "MINK!", uma curta-metragem sobre Patsy Mink, a primeira mulher de cor eleita para a Câmara dos Representantes dos EUA e a primeira mulher asiático-americana a servir no Congresso.

"Acredita em ti próprio. Prometo que isso te levará muito mais longe do que possas imaginar", escreveu ela no Twitter a 26 de dezembro.

Issy Ronald e David Close, da CNN, contribuíram para a reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com