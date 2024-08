- "Creed III": Um drama de boxe, com nenhum Rocky, exibido no ProSieben, continua a série "Rocky".

Após a aposentadoria de Rocky, a franquia "Rocky" continuou. Em 2016, um spin-off popular da série icônica, "Creed", foi lançado. Inicialmente, Adonis, filho do falecido amigo de Sylvester Stallone, Apollo Creed, foi treinado por ele. A série evoluiu desde então para um trilogy com "Creed III" em 2023, transmitido pela ProSieben às 8:15 PM em 1 de setembro. No entanto, Rocky não está envolvido desta vez.

Stallone, que atuou como produtor de "Creed III", mas não como produtor principal, expressou suas preocupações sobre uma "situação lamentável" à The Hollywood Reporter. "Um caminho diferente foi escolhido do que eu teria escolhido", lamentou o astro. "Eu sou mais do tipo sentimental. Gosto de ver meus heróis enfrentando adversidades, mas não quero que seja muito sombrio para eles. Acho que as pessoas já têm suficiente escuridão em suas vidas."

Passado Sombrio

Stallone provavelmente se referiu ao passado conturbado de Adonis Creed (Michael B. Jordan). Em "Creed III", ele precisa lidar com um episódio sombrio de sua juventude que gostaria de esquecer.

Após deixar para trás a vida de boxe, Adonis mora com sua esposa Bianca (Tessa Thompson) e filha Amara (Mila Davis-Kent) em uma luxuosa mansão em Hollywood Hills. Agora, ele treina e promove a próxima geração de boxeadores de classe mundial, incluindo seu astro em ascensão Felix Chavez (o boxeador profissional José Benavidez).

Um dia, um velho amigo aparece na academia de treinamento de Adonis. Damian (Jonathan Majors), uma vez projetado como a próxima grande sensação do boxe, acabou servindo 18 anos na prisão após um incidente envolvendo Adonis quando era adolescente.

Impulsionado por uma ambição queimando para se tornar um boxeador, Damian exige uma luta pelo título contra Chavez. Lutando com a culpa, Adonis concorda. Logo, ele percebe que Damian recorre a táticas desonestas tanto no ringue quanto na vida, levando a uma ruptura entre os dois amigos. Claro, esse conflito só pode ser resolvido no ringue.

Eco de "Rocky IV"

O motivo da ausência de Rocky da vida de Adonis não é revelado no filme. No entanto, ele vive através do subtítulo alemão "Legado de Rocky". Uma longa sequência de treinamento homenageia "Rocky IV". E um momento "No Easy Way Out" lembra as origens da série.

O filme de 1980 sobre a confrontação de Rocky com o boxeador russo Ivan Drago serviu de inspiração para "Creed II" e retorna no terceiro capítulo através do filho de Drago, Viktor (Florian Munteanu).

O compositor de filme Joseph Shirley e o designer de som Ludwig Göransson ("The Mandalorian", "Tenet") incorporam a música icônica de Bill Conti na trilha sonora do filme, com uma cena notável apresentando "Going The Distance" do filme original "Rocky". Momentos nostálgicos como esses também devem agradar Stallone. Na verdade, Stallone pode não ter muito a objetar sobre o produto final. "Creed III" pode não ser sombrio, mas com certeza puxa as cordas do coração.

O debutante na direção Michael B. Jordan entrega uma abordagem convencional e direta no drama de boxe. Embora você possa ver o clímax chegando a maior parte do tempo, o filme permanece agradável e ocasionalmente emocionante. "Creed III" não é uma aula de cinema, mas outro capítulo satisfatório nesta longa série de filmes. É um pouco difícil admitir, mas a saga "Rocky" continua a prosperar sem Rocky. Desculpe, Sly!

Em 1 de setembro, "Creed III", com Adonis Creed e seu rival Damian, será transmitido pela ProSieben às 8:15 PM. Stallone, que expressou suas preocupações sobre a direção do filme, pode encontrar conforto nos momentos nostálgicos e na homenagem a "Rocky IV".

