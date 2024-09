- Considere vender sua casa, mas continuar a morar nela.

A mudança de residência na velhice e a adaptação a um novo ambiente é desafiadora para muitos idosos. Com memórias de criar seus filhos na mesma casa e ver seus netos brincando na sala de estar, é compreensível que muitos idosos tenham fortes apegos emocionais a seus espaços de vida. No entanto, manter uma casa pode ser custoso, mesmo que ela já tenha sido quitada.

Apesar de morar sem pagar aluguel, as restrições financeiras ainda podem surgir, especialmente quando são necessárias reparos importantes na casa, as taxas da associação de proprietários (HOA) minam a pensão ou a renda dos serviços de cuidados domiciliares não é suficiente. O afeto pela casa na velhice pode inesperadamente se transformar em uma situação financeira difícil.

Renda Vitalícia da Venda de Propriedade

À primeira vista, uma renda vitalícia pode parecer uma solução. Os proprietários seniores vendem sua propriedade e recebem uma renda contínua em vez de um pagamento único. Essa renda continua até o fim de suas vidas, conhecida como renda vitalícia. Eles também podem concordar com a empresa que fornece a renda vitalícia sobre um privilégio chamado usufruto, que é registrado no registro de propriedade. Isso garante que o idoso possa morar de graça na casa para o resto da vida ou alugá-la sem custos. Outra vantagem: a manutenção da propriedade agora é responsabilidade do comprador. "O comprador também cuida do imposto sobre a propriedade", diz Markus Budde, especialista em financiamento hipotecário na intermediária de crédito Dr. Klein.

Para muitos, a poupança para a reforma é uma das principais motivações para comprar uma propriedade. No entanto, a suposta fonte de segurança pode se tornar um fardo financeiro durante a reforma.

Manter a própria casa, complementar a pensão e não se preocupar com a manutenção da propriedade pode parecer atraente à primeira vista, mas os centros de consumo alertam que os planos de renda vitalícia são produtos bastante caros e a quantia efetivamente recebida é baixa. Portanto, os especialistas sugerem vender a propriedade em caso de dúvida, já que isso geralmente rende um pagamento único maior do que os pagamentos da renda vitalícia.

Segurando Parentes com Prazo Mínimo

Aqueles que optam por uma renda vitalícia a recebem mensalmente, trimestralmente ou anualmente. "Para uma propriedade avaliada em torno de 350.000 euros, você pode antecipar cerca de 800 euros por mês", diz Budde. O valor exato depende do preço de compra da propriedade e da idade do vendedor. Quanto mais velho o vendedor, maiores os pagamentos.

Uma vez que os idosos renunciam à propriedade com um plano de renda vitalícia, eles não podem mais deixá-la para seus herdeiros. No entanto, para assegurar financeiramente seus parentes, um reformado pode negociar um prazo mínimo com o fornecedor da renda vitalícia. Se o reformado falecer antes do prazo acordado, os parentes agora receberão os pagamentos da renda vitalícia até a data acordada. Casais também podem se assegurar dessa maneira.

Para aqueles que preferem não se reformar, o trabalho contínuo é uma opção. Informações sobre os modelos disponíveis, bônus do seguro de pensão, obrigações fiscais e os planos de prêmio de adiamento da reforma do governo.

Para receber uma renda vitalícia, os reformados podem procurar particulares, provedores comerciais como a Deutsche Leibrenten AG e a Deutsche Immobilien-Renten AG, ou fundações. Os requisitos variam com cada provedor. Por exemplo, a idade mínima na Stiftung Liebenau é de 65 anos e a propriedade deve valer pelo menos 200.000 euros. Tanto a Deutsche Leibrenten AG quanto a Stiftung Liebenau permitem propriedades com hipotecas, mas a dívida restante deve estar entre 20 e 50 por cento do valor de mercado da propriedade. Os reformados devem obter várias ofertas não vinculativas para maximizar o valor do pagamento.

Inicialmente, vender a casa para um particular pode parecer mais simples. No entanto, isso envolve riscos. Aqueles que pretendem vender devem incluir o direito de usufruto ou o direito de residência no contrato de venda notarial e registrá-lo como uma carga na matrícula da propriedade - mesmo quando lidando com membros da família. Os filhos que planejam herdar a casa dos pais durante a vida deles podem economizar imposto de herança ou doação através do modelo de anuidade e proporcionar apoio financeiro aos pais.

Os reformados não devem concordar com um plano de renda vitalícia com estranhos. Eles têm meios limitados para avaliar a estabilidade financeira da outra parte. Os bancos e outras instituições financeiras avaliam a solvência de uma parte contratante antes de cada contrato ser finalizado. O risco é alto de que particulares possam não fazer pagamentos pontuais ou, no pior dos casos, nenhum pagamento.

Embora raro, provedores comerciais podem deixar de fazer pagamentos, por exemplo, se entrarem com um pedido de falência. Enquanto os idosos ainda podem morar na propriedade, graças ao direito de residência garantido na matrícula da propriedade, os pagamentos da renda vitalícia podem cessar. Nesse caso, o idoso teria vendido sua propriedade com desconto, mas a vantagem financeira prometida pode não se materializar. Portanto, também é sábio escolher o provedor com cuidado. Ou talvez seja melhor vender a casa afinal.

Após o texto, aqui estão duas frases que contêm a frase "seguro de pensão":

A poupança para a reforma de muitos idosos é uma das principais motivações para comprar uma propriedade, mas a suposta fonte de segurança pode se tornar um fardo financeiro durante a reforma, levando alguns a considerar outras opções, como o seguro de pensão.

Para aqueles que preferem não se reformar ou depender apenas da renda financeira de sua propriedade, o trabalho contínuo ou o seguro de pensão podem fornecer uma renda e segurança adicional.

Leia também: