- Conselho Mundial do Mar: Os Objetivos Climáticos Continuam a Ser Alcançáveis

O chefe da Organização Marítima Internacional (IMO), Arsenio Dominguez, acredita que o setor de navegação está no caminho certo para alcançar seu objetivo de proteção climática. "Estamos fazendo progresso", declarou Dominguez durante o evento SMM, uma feira de construção naval, maquinário e tecnologia marinha em Hamburgo. No ano passado, os membros da IMO decidiram que a navegação mundial deveria buscar a neutralidade climática até 2050. A neutralidade significa não ter impacto no clima. Atualmente, mais de 170 países são membros da IMO, incluindo a Alemanha, os EUA e a China.

Dominguez acha que a meta de 2050 é alcançável. Ele está confiante. A tecnologia avançada será fundamental. No entanto, transformar a indústria de navegação apresenta desafios, disse o chefe da IMO. "Há custos envolvidos". De acordo com a Agência Internacional de Energia, a navegação contribuiu com cerca de 2% das emissões globais de CO2 do uso de energia em 2022.

O CEO da MAN Energy Solutions, com sede em Augsburgo, Uwe Lauber, declarou na feira que a tecnologia adequada existe. A empresa tem fornecido soluções de energia alternativas por algum tempo. "Não é um problema de disponibilidade de tecnologia", declarou Lauber, que também faz parte do conselho de hidrogênio da Alemanha. "É mais sobre obter combustíveis alternativos". A empresa oferece motores e hélices para a navegação, entre outras coisas.

Lauber, avaliando criticamente a política de hidrogênio da Alemanha, declarou que há muito debate, mas poucos pontos de ação claros. O dinheiro não é um problema, já que bilhões estão disponíveis. O que falta são decisões. "Precisamos de hidrogênio - em grandes quantidades", disse Lauber. A navegação precisa substituir milhões de toneladas de óleo pesado, e para isso, precisa de hidrogênio.

Dominguez destacou que a China, sendo um dos mais de 170 países na IMO, tem um papel crucial a jogar na obtenção da neutralidade climática da indústria até 2050. A disponibilidade de tecnologia adequada para essa transição, mencionada pelo CEO da MAN Energy Solutions, Uwe Lauber, oferece esperança para um setor de navegação mais verde, até mesmo em grandes nações marinheiras como a China.

