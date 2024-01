Conseguiu-o novamente! O mestre do Hole-in-one faz 12 ás em sete meses

Embora as probabilidades de os jogadores de golfe profissionais fazerem um hole-in-one sejam significativamente mais elevadas do que as de um jogador comum, podem ainda assim passar toda a sua carreira sem conseguir esse feito.

De acordo com o National Hole-in-One Registry, as probabilidades de um jogador de golfe fazer um hole-in-one são de 3.000 para 1, enquanto que para os jogadores comuns são de 12.000 para 1.

Watts fez o seu primeiro ás em junho de 2021, com mais 11 a chegarem nos próximos meses.

O jogador de golfe britânico foi realmente um craque durante uma entrevista à emissora britânica ITV em dezembro, quando fez um hole-in-one enquanto as câmaras estavam a filmar.

Watts lembra-se de lhe ter sido dada uma caixa de bolas especificamente pela loja profissional de Tracy Park - o clube de golfe onde conseguiu o seu feito - para a entrevista.

Bateu as primeiras 10 bolas antes da entrevista e depois pediram-lhe que batesse as restantes bolas para obter mais imagens.

"E consegui-o, acho que foi na 15ª bola de golfe. Consegui o hole-in-one", disse Watts à CNN Sport. "Mas, para ser sincero, não pensei que ele tivesse montado a câmara.

"Porque me virei para ele e disse: 'Vai ser por pouco, porque era igual à que eu tinha feito antes no buraco'.

"E quando chegámos lá acima, os operadores de câmara foram para o buraco, ele disse: 'Está um no buraco', e todos nós dissemos: 'Não sejam parvos'. E ele disse: 'Não, não estou a brincar, há uma bola no buraco'. E era uma das que nos deram na loja profissional.

"Foi brilhante. E, por sorte, ele filmou-a. Ele tinha a câmara no green na altura, por isso também mostrou a bola a entrar."

Começar a correr

Watts joga golfe há mais de 35 anos, tendo começado aos cinco anos, quando o seu pai lhe atirava bolas e ele acertava nelas.

Quando Watts tinha oito anos, juntou-se à equipa de juniores do Tracy Park Golf Club, tendo também passado algum tempo nas equipas de juniores a nível do condado.

Mas nada o poderia preparar para a maré de sorte em que se encontra desde junho.

Watts lembra-se perfeitamente do seu primeiro hole-in-one, que foi no 12º buraco do campo Cromwell, em Tracy Park.

"Vi mesmo a bola a entrar. Foi absolutamente fantástico. Deu dois ressaltos e depois rolou para o buraco", disse Watts.

"Foi a primeira. E fiquei muito contente com isso, obviamente, por ter o primeiro hole-in-one de sempre. Acho que os meus colegas de equipa com quem estava a jogar na altura ficaram mais entusiasmados do que eu, para ser sincero."

O segundo veio duas semanas depois, durante o campeonato do clube, numa ronda com o proprietário do clube de Tracy Park.

Foi só quando fez mais alguns hole-in-ones que Watts começou a refletir sobre a sua extraordinária carreira.

"Eu pensei: "Meu Deus, não acredito que isto esteja a acontecer neste momento", porque se pode passar uma vida inteira sem fazer um hole-in-one. E em seis meses, tudo ficou um pouco louco com tudo", disse ele.

"De cada vez que saía, sentia-me confiante de que ia conseguir outro, porque era assim que me sentia na altura."

Um feito dispendioso

Watts diz que já teve amigos e familiares a contactá-lo da Austrália e da Nova Zelândia para o felicitar.

Inevitavelmente, perguntam-lhe qual é o segredo para fazer um hole-in-one.

Para além de praticar o seu swing e de se concentrar na precisão, Watts diz que é importante acreditar que se pode conseguir o feito.

Também é suficientemente honesto para admitir que há algo "estranho" em fazer 11 hole-in-ones - 10 dos quais num par três e dois num par quatro - num período tão curto de tempo e que não consegue explicar o fenómeno.

"Mesmo assim, sempre que jogo no campo de golfe, sempre que bato na bola, alguém está a gritar algures no campo: 'Entra no buraco'. Quando olho para o lado ou quando entro, toda a gente faz as mesmas perguntas: 'Hoje tens uma?'"

A tradição do golfe dita que, se um jogador fizer um hole-in-one, tem de pagar uma bebida a toda a gente no bar do clube depois de completar a sua ronda.

Watts cumpriu esta tradição duas vezes, mas como foi "muito dispendioso", repensou a sua generosidade.

"Quando o fiz pela terceira vez, aprendi que tinha de pôr a chave no carro e sair rapidamente depois de regressar. Caso contrário, custaria uma fortuna para o fazer".

Não se sabe qual é o recorde atual do maior número de hole-in-ones numa só carreira, profissional ou amadora, mas Watts tem em vista cerca de 20 na sua carreira.

Ele já bateu o recorde de um jogador no PGA Tour. Desde 1983, Robert Allenby e Hal Sutton têm 10 cada um, o maior número de hole-in-ones registados no Tour.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com