Conseguirá Roger Federer derrotar Rafael Nadal no Open de França?

"Todos os jogos têm de ser jogados antes de serem decididos e é exatamente isso que todos acreditam ao enfrentar o Rafa", disse Federer, vencedor de 20 Grand Slams, aos jornalistas. "Eles sabem que vai ser difícil, mas nunca se sabe.

"Ele pode ter um problema. Pode estar doente. Pode ser que esteja a jogar muito bem por alguma razão e ele esteja a ter dificuldades. Talvez haja um vento incrível, chuva, 10 atrasos por causa da chuva.

"Simplesmente não se sabe.

O que sabemos é que Federernunca derrotou Nadal - que detém um recorde de 11 títulos do Open de França e 17 majors - nas suas cinco competições de Roland Garros. No geral, em terra batida, está 13-2 atrás do seu amigo recém-formado de 33 anos. Nadal tem uma vantagem de 23-15 na rivalidade em campo que transcendeu o ténis.

A maior rivalidade

Mas algo atípico pode não ter necessariamente de acontecer na sexta-feira para Federer vencer o canhoto espanhol 10 anos depois de ter conquistado o seu único título de Roland Garros.

Seria, sem dúvida, uma das maiores vitórias da sua carreira, especialmente porque ele tem 37 anos.

Federer, é claro, está de volta a Paris pela primeira vez desde 2015, preferindo perder o Major de saibro para preservar seu corpo e se concentrar em Wimbledon, onde conquistou um recorde de oito títulos.

Mas se Federer criar break points e aumentar sua taxa de conversão, ele pode muito bem surpreender o canhoto e avançar para a primeira final do Aberto da França desde a derrota por quatro sets a zero para Nadal em 2011.

Apesar do registo imaculado em Paris contra Federer, apenas uma das vitórias de Nadal foi um desaire.

Foi, de facto, um grande desaire em 2008, quando Federer conseguiu uns escassos quatro jogos numa derrota por 6-1 6-3 6-0 que durou uma hora e 48 minutos - exatamente três horas a menos do que o seu confronto sísmico de Wimbledon um mês mais tarde, que também foi ganho por Nadal e é muitas vezes reverenciado como um dos maiores jogos de sempre do ténis.

Pontos de paragem fundamentais

Mas nos outros quatro encontros em Paris, Federer criou mais pontos de break, com 54, mas só converteu 15 vezes, ou seja, 28%. Nadal, por outro lado, ganhou 50 pontos de quebra, mas converteu 24 vezes ou 48%.

Apesar de Federer ter feito um surpreendente 2 em 18 contra o também suíço Stan Wawrinka nos quartos de final, na terça-feira, elevou o seu nível nos dois tiebreaks que influenciaram fortemente o resultado.

Federer também entra no jogo contra Nadal com uma série sem precedentes de cinco vitórias nos seus confrontos directos. Além disso, não há cicatrizes recentes de quaisquer derrotas no campo de terra batida desde o último duelo na superfície, em Roma, em 2013.

"O que vou fazer é tentar dar o meu melhor para que as vitórias que obtive nesta superfície contra ele contem para alguma coisa", disse Nadal. "E ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para que as suas últimas vitórias contra mim tenham o seu peso. Veremos".

Dois dias entre os quartos de final e a semifinal - a sua metade do sorteio começou primeiro, um bónus com o mau tempo que tem causado estragos na outra metade - dá a Federer não só tempo para recuperar das três horas e meia de jogo contra Wawrinka, mas também mais tempo para treinar contra um esquerdino.

Nadal será o primeiro esquerdino que enfrenta neste torneio e o primeiro desde Fernando Verdasco, em fevereiro, no Dubai.

"Para mim é uma mudança completa", disse Federer. "A forma como a bola sai das cordas, com rotações diferentes, é simplesmente diferente.

"Por isso, temos de nos habituar a isso rapidamente. Não há muito tempo a perder."

Abordagens na rede

Federer acumulou mais de 60 pontos na rede contra Wawrinka e a tática deu frutos. Federer teve a oportunidade de se divertir contra Wawrinka servindo e voleando nos segundos saques, principalmente no decisivo terceiro set.

É provável que continue a avançar e a oferecer um ou dois drop shots, em vez de permanecer na linha de base e de se bater com Nadal, que, tal como Federer, perdeu um único set até agora durante a quinzena. Nadal, no entanto, é um defensor superior a Wawrinka.

"O nível de ténis que é preciso jogar é sempre o mais elevado contra Federer", disse Nadal. "E eu estou a jogar bem, mas preciso de jogar muito bem contra ele. Espero estar pronto para que isso aconteça."

Quando pediram a Wawrinka uma previsão, ele jogou pelo seguro: "Não consigo ver o futuro".

É amigo de Federer e tem uma dose saudável de respeito por Nadal, para não falar de conhecer o historial deste último em Roland Garros. Nadal esmagou-o na final de 2017.

Mas disse que vai estar a assistir na sexta-feira, tal como centenas de milhares, se não mais, em todo o mundo.

