Conheça o jovem de 16 anos que fornece ténis raros às estrelas da Premier League

Mas ele não estava à procura de uma selfie ou de um autógrafo. Em vez disso, o jovem de 13 anos estava lá para distribuir os seus cartões de visita.

Agora com 16 anos, o empresário londrino é um obsessivo confesso por sapatilhas e decidiu desde cedo que queria combinar as suas duas paixões: sapatilhas e futebol.

E fez da sua paixão um grande negócio.

Nos últimos três anos, tornou-se um dos mais importantes fornecedores de ténis e vestuário raros para as estrelas do futebol de toda a Europa, adquirindo artigos exclusivos e vendendo-os depois com lucro.

Enquanto a maior preocupação da maioria dos miúdos é talvez o jogo de vídeo que querem comprar, Gissing estava ocupado a começar o seu negócio.

"Estava obcecado", diz Gissing à CNN Sport. "Queria ter todos os sapatos mais recentes e todos os modelos mais recentes de designer ou Hyped ou novos modelos, e era óbvio que os meus pais não me iam mimar e comprar-me tudo o que eu quisesse, por isso só precisava de arranjar um pouco de capital extra, um pouco de dinheiro extra para poder comprar os meus próprios pares de sapatos.

"Percebi que podia fazer isso revendendo sapatilhas. Por isso, comecei a fazer filas à porta de lojas de sapatilhas em Londres, a comprar sapatilhas e a vendê-las por 20 ou 50 libras.

"Ficava na fila durante horas à espera de Yeezys, Jordans, qualquer que fosse o novo lançamento, e vendia-os no eBay e no Depop, uma destas pequenas interfaces onde os revendedores se encontram com os revendedores".

O adolescente não é o único a ganhar fama com o desejo de exclusividade. Há uma série de outros personal shoppers, como Sam Morgan e Joe Franklin, cujos conhecimentos são empregues por futebolistas e músicos de renome.

'Belos ténis, rapaz'

As horas que Gissing passou na fila dos novos lançamentos e a fazer novos contactos valeram a pena graças a um encontro casual com a estrela do ténis norte-americano Jack Sock no Queen's Club, que organiza um evento de preparação para Wimbledon na zona oeste de Londres.

Depois de pedir a Sock uma fotografia, o antigo número 8 do mundo reparou que Gissing estava a usar um par de ténis raros. "Belos ténis, miúdo", disse ele ao adolescente.

"Disse-lhe simplesmente: 'Posso arranjar-te um par'", recorda. "Eu sabia que podia arranjar-lhe os pares que eu usava."

Na altura, Gissing ainda não tinha criado a sua página oficial de negócios no Instagram , "Plug Leon " - um "plug" é alguém que consegue obter artigos raros e exclusivos - por isso Sock fez o seu pedido de compras através da conta pessoal de Gissing.

"Ele encomendou, acho que foram três ou quatro pares de ténis Nike off-white muito raros", conta. "Fui a casa dele, onde estava hospedado antes de Wimbledon - na verdade, ele ganhou o torneio de duplas de Wimbledon nesse ano - e entreguei-lhe os ténis."

Agora, o negócio de Gissing estava a funcionar.

"Ele ficou muito feliz e foi aí que criei o Instagram 'Plug Leon', porque ele queria gritar comigo no Instagram", diz o jovem de 16 anos.

'Uma espécie de piada'

Apesar de ter distribuído vários cartões de visita a diferentes jogadores, a indústria do futebol revelou-se inicialmente um osso mais duro de roer.

No final, "a faísca que acendeu o fogo", como Gissing descreve, foi um post no Snapchat de outro de seus clientes que chamou a atenção do jogador do Arsenal Reiss Nelson, que na época estava emprestado ao Hoffenheim, da Bundesliga.

"Ele adicionou-me no Snapchat e eu pensei que era alguma piada", ri-se Gissing. "Eu pensei: 'Ok, é uma conta falsa que me adicionou. Mas que raio? O Reiss Nelson, um jogador jovem e muito bom, é impossível.

Mandei-lhe uma mensagem - há que tentar - e disse-lhe: "Olha, se alguma vez estiveres em Londres e precisares de uns pares de sapatilhas ou de roupa nova, liga-me e eu arranjo-te uma solução. Nesta altura, estou a pensar: 'Ok, talvez seja o Reiss Nelson'".

Cerca de dois meses mais tarde, Nelson estava de volta a Londres e queria que lhe entregassem dois pares de sapatilhas raras quando regressasse.

Gissing conseguiu os ténis e estava à espera com eles em casa de Nelson quando este chegou do aeroporto.

"Ele ficou muito contente e isso foi essencialmente o que eu precisava para dar o pontapé de saída no negócio e fazer com que as coisas começassem realmente a andar, pelo menos no mundo do futebol, porque a partir de Reiss, consegui Joe [Willock], Bukayo [Saka] e Emile [Smith Rowe]", explica Gissing.

"Todos estes jovens que, numa altura em que jogavam na academia, na equipa principal, que podiam entrar em jogos da taça ou ser emprestados, são agora as superestrelas que são hoje.

"Por isso, através do boca-a-boca do Reiss, comecei a desenvolver uma base de clientes no mundo do futebol e, depois, uma coisa levou à outra e as coisas começaram a fazer bolas de neve a partir daí."

O empresário conta agora com jogadores como Reece James, do Chelsea, Mason Greenwood, do Manchester United - que Gissing diz ser o maior "sneakerhead" de todos - e Gabriel Martinelli, avançado do Arsenal, entre os seus clientes no Reino Unido, bem como com estrelas como Ansu Fati, avançado do Barcelona, Weston McKennie, médio da Juventus, e Thilo Kehrer, defesa do Paris Saint-Germain, na Europa.

Ao mesmo tempo que desenvolvia o seu negócio, Gissing também tinha de equilibrar os seus estudos.

Completar os estudos sempre foi algo que ele estava determinado a fazer bem e, no início deste mês, ele descobriu que tinha passado no GCSEs com louvor.

"Estou a garantir que passo o tempo adequado na escola e também me concentro no meu negócio e o mantenho a crescer", diz.

"É obviamente um pouco difícil, mas ter os empregados ajuda e, sabe, aprendi a ser capaz de fazer várias tarefas e gerir as duas coisas e manter as duas coisas a funcionar e a colocar o máximo de esforço em ambas."

