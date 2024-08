- Conflitos sobre o aço: o inspector da Thyssenkrupp renuncia devido ao incidente russo

Após a saída de três figuras-chave do conselho de administração da divisão de aço da Thyssenkrupp, o presidente do conselho de supervisão da empresa-mãe, Siegfried Russwurm, criticou abertamente a gestão da divisão de aço. "Apesar dos esforços commendáveis, a gestão da Thyssenkrupp Steel não conseguiu apresentar soluções viáveis para os desafios estruturais e dificuldades econômicas da indústria de aço, não apenas nos últimos meses, mas ao longo dos anos", declarou Russwurm na quinta-feira à noite. O presidente também é presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI).

A divisão de aço em desempenho abaixo do esperado está prevista para uma reestruturação e uma transição para a independência. As tensões entre a liderança corporativa e a gestão do aço têm sido altas há semanas, girando em torno do quadro financeiro para a transição da independência da divisão. Foi revelado na quinta-feira que o CEO da divisão de aço, o gerente de produção e o gerente de pessoal estavam deixando o cargo com efeito imediato, juntamente com quatro membros do conselho de supervisão que anunciaram suas renúncias. Entre eles estava o ex-presidente Sigmar Gabriel, que acusou o CEO da Thyssenkrupp, Miguel López, de orquestrar uma campanha difamatória contra o conselho do aço, implicando inação de Russwurm.

Em sua declaração, Russwurm destacou que a divisão de aço havia repetidamente perdido suas próprias metas, incluindo este ano financeiro. Os programas de reestruturação implementados ficaram muito aquém das promessas feitas pela gestão da divisão de aço. "A Thyssenkrupp Steel tem drenado liquidez em detrimento do seu próprio futuro, das outras empresas e dos proprietários da corporação, sem assumir o controle da situação sob sua antiga liderança", declarou Russwurm. Os três membros do conselho de longa data partiram por acordo mútuo.

As vagas no conselho serão preenchidas "sem demora" por meio de um processo estruturado. Os membros do conselho restantes, Dennis Grimm (Tecnologia) e Philipp Conze (Finanças), continuarão a gerenciar as operações da divisão de aço. Grimm assumirá o papel de porta-voz do conselho. As decisões sobre os substitutos dos assentos vagos do conselho de supervisão e o sucessor de Sigmar Gabriel como presidente do conselho de supervisão serão tomadas em breve.

A divisão de aço tem sido assolada por instabilidade econômica e competição de importações baratas por um longo período, o que requer reduções de capacidade e força de trabalho. As implicações futuras para os empregados após a reformulação do conselho e do conselho de supervisão permanecem incertezas. O conselho de supervisão pretendia elaborar um plano de financiamento para os próximos dois anos, mas isso não se materializou.

A divisão de aço é a maior produtora de aço da Alemanha, empregando 27.000 pessoas, com 13.000 trabalhando em Duisburg. O conselho de fábrica expressa preocupações sobre o potencial fechamento pela metade da planta e a perda de milhares de empregos nas Pläne

Leia também: